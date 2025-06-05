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    撞路燈撞爛車頭 下車男酒測值高達0.9：我只是乘客

    轎車撞路燈，車頭嚴重毀損。（金門警方提供）

    轎車撞路燈，車頭嚴重毀損。（金門警方提供）

    2025/06/05 20:57

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣有輛轎車今天撞路燈，車上下來的董姓男子堅稱自己是乘客，不願說出駕駛人是誰。警方測得董男酒側值達每公升0.9毫克，他輕微受傷，警方雖對說法存疑，先同意董男就醫，等適當時機製作筆錄，再追查肇事者。

    金門縣警察局金湖分局指出，汽車行經金湖鎮瓊徑路與伯玉路4段路口撞路燈桿，車頭毀損；警方趕到現場時，只有董姓男子1人，自稱是乘客。他輕微受傷，自行脫困，由消防局金湖消防分隊送醫治療。

    湖警指出，董姓男子不願告知實際駕駛人，警方酒測發現董男酒測值達0.9MG/L，酒精濃度遠高於每公升0.15毫克的標準，警方會循線追查這起駕駛人「快閃」案。

    金湖分局說，依刑法第185之3條規定，酒後駕駛動力交通工具，吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。此案中，董男堅稱僅是乘客，警方會蒐集相關行車紀錄器及路口監視器，並訪查是否有行人經過？盡速釐清肇事真相。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    轎車在金門金湖鎮瓊徑路與伯玉路4段路口撞路燈。（金門警方提供）

    轎車在金門金湖鎮瓊徑路與伯玉路4段路口撞路燈。（金門警方提供）

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