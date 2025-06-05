沒打方向燈就轉彎 台南女警攔車摀鼻：這味道不對

巡邏警攔查違規的陳姓男子後，毒品臭味四溢，最後陳男也不好意思，交出毒品。（民眾提供）

2025/06/05 20:47

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子今天凌晨沒打方向燈被攔查，陳男一打開車窗，女警就摀住鼻子，覺得味道不太對，原來陳男有在車上吸毒的習慣，車內都是毒品燃燒後的臭味。

台南市警察局第五分局公園派出所警員吳玟庭、林士閔今凌晨時巡邏經北區西門路時，發現一輛自小客車變換車道未打方向燈，所以才上前攔查，但陳男一搖下車窗，馬上傳出陣陣異味，警員立刻摀住鼻子，問陳男到底吸什麼毒品，味道這麼臭。

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40多歲的陳男是轄區內的治安顧慮人口，警員對他的背景瞭若指掌，也不是第一次攔到他，見警察嫌他臭，陳男也不好意思多說什麼，指了指副駕駛座上的塑膠袋，稱剛剛吸了一點毒品，但是沒有恍神，是真的忘了打方向燈。

警方查獲一包標註「嗨底撈」的毒咖啡、一顆喪屍菸彈，還有已使用的電子煙彈1顆，總重約9公克。初步檢驗結果顯示，毒品咖啡包含有安非他命成分，依托咪酯也呈現陽性反應。

警方懷疑陳男有施用毒品後駕駛行為，除依毒品危害防制條例、公共危險罪移送台南地檢署，另外他轉彎沒打方向燈，會依道路交通管理處罰條例第42條舉發，處新台幣1200元至3600元罰鍰。

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