軍人偷吃搞出人命 小三辯不知已婚遭情郎打臉人財兩失

單身女小怡與人夫軍人交往上床發生性關係還因此懷孕，被元配林女告上法院，台南地院判小怡須賠35萬元給林女。示意圖，與本案人物無關。（資料照，記者王俊忠攝）

2025/06/05 20:46

〔記者王俊忠／台南報導〕林姓女子控訴擔任軍人的丈夫與她結婚後不安份，以交友軟體結識單身女小怡並交往，兩人多次互傳鹹濕簡訊，從簡訊得知兩人發生多次性行為，小怡還傳超音波與驗孕棒照片給男方、佐證懷孕。小怡辯說懷孕後經男方告知才知對方已婚；但這說法被男方打臉推翻，台南地院採認小怡交往時就知男方已婚，判她要賠35萬給元配。

元配林女表示，她與軍人丈夫在2019年間結婚，沒想到小怡（化名）明知其丈夫已有妻室，仍於2020年12月到2023年10月與其夫交往，兩人多次互傳鹹濕簡訊，看簡訊內容可知兩人發生多次性關係，甚至讓小怡懷孕，從小怡傳送超音波與驗孕棒照片給男方可以佐證。小怡破壞她家庭、婚姻的圓滿幸福，要向小怡求償100萬元。

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小怡則說，是在交友軟體結識男方並於2022年6月間開始交往，但在交往之初並不知男方已婚，直到她於2023年7月底懷孕告知男方，男方才坦承已婚、希望她不要生下孩子，在震驚之餘不得不將腹中胎兒引產。之後，林女也打電話給她說是其丈夫傷害了她，並無追究她法律責任之意，不料卻提告求償，違反誠信。

林女丈夫上法院作證說，是在2020年底結識小怡，之後有交往，2021年初，他心想已結婚不要再與小怡有牽扯，全刪除通訊軟體與小怡的聯絡方式，2021年農曆過年他留守部隊，是小怡透過臉書搜尋到他、用臉書跟他聯繫上。而臉書有1張他結婚時與妻子的合照，小怡有問說「為何結婚沒有跟她說？」。

林女丈夫表示，當下有跟小怡承認他已經結婚。小怡回說，沒有關係，反正她還沒有結婚，他也不是她第1個認識已婚的男生。小怡還曾在某臉書社團詢問有人認識男方的新娘嗎？（指林女）；此外，小怡並對男方的親人說「是男方表示與妻子房事不好，兩人才又在一起，因兩人對性都很滿意，就這樣繼續了！」。

法官據此認定小怡早就知悉男方是已婚的身分，她辯稱不知道男方已婚的說法，不足採信；且林女打電話聯絡小怡是單純就其丈夫與她發生婚外情傷害她，表達歉意，林女並沒說不追究其民事責任。考量小怡與林女丈夫的婚外情對林女的傷害及雙方社會、經濟等條件，判小怡應賠林女35萬元慰撫金，此案還可上訴。

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