北院勘驗柯文哲「小沈-1500」隨身碟 檢辯審為這件事激辯

北院今（5日）勘驗柯文哲隨身硬碟。圖為柯文哲。（記者王藝菘攝）

2025/06/05 20:03

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積等弊案，今日下午勘驗檢、廉在前台北市長柯文哲家中臥室，查扣的「A1-37」隨身硬碟，內有起訴收賄重要證據「小沈-1500」，柯的律師蕭逸弘爭執應勘驗該硬碟的拷貝「映像檔」，而非直接勘驗原始硬碟，以免污染原始證據的完整性及同一性，但檢方和法官不認同，勘驗過程歷時約2小時，蕭逸弘對此結果感到遺憾。

檢、廉在前台北市長柯文哲家中臥室，查扣的「A1-37」隨身硬碟有19個檔案，包括被列為起訴柯文哲收賄重要證據的「工作簿」excel檔案，表格第12列為「2022/11/1 - 小沈 - 1500 - 沈慶京」，檢察官勘驗後認為，其餘各列都已能證明是帳目，分欄記載日期、經手人、金額（萬元）、捐款人，可證是沈慶京親自交付1500萬元給柯文哲。

請繼續往下閱讀...

其餘18個檔，包括「組織」資料夾下的「人才庫」表格，包括多位企業界人士的電話、eMail、短評；2022年5月衛生局傳送的新冠病毒確診通知，複製貼到word存檔；2022年雙城論壇柯在正式致詞稿之外，額外口頭補充的300字word檔；數名副市長人選的資料與評價；市府人事檢討與安排。

還有2012年柯文哲在台大醫院任職期間的白皮書，內有柯文哲對於企業文化、透明廉政的想法；幫前立委蔡壁如、「總統裁縫師」李萬進、北市前婦幼警察隊長邱子珍等人出書而寫的推薦序；南向出訪資料等等；至於被指有不雅片的「Woman」資料夾，則一如預期地未予勘驗。法官為了保護隱私，勘驗時特地關掉大投影幕、旁聽席前與延伸法庭的顯示器螢幕，只有審檢辯3方看得到實際內容。

勘驗結束後，柯文哲的律師蕭逸弘指出，今日只勘驗19個檔案作者及最後修改者，但整顆硬碟裡有31萬254個檔案，其中有1萬5455個文件檔，包括6783個Word檔、2750個Excel檔、3250個PPT檔、2533個PDF檔，柯文哲沒印象看過「工作簿」的檔案，該OFFICE檔案顯示的作者、最後存取者「wen」，並非單一識別碼，可以被變動，只能代表電腦的名稱，同一代號可以是很多台電腦的名稱，無法證明就是柯文哲本人製作檔案。

勘驗過程歷時約2小時，當法官指示助理將原始硬碟自電腦上取下封袋時，蕭逸弘卻說不應勘驗原始硬碟，而是勘驗整片拷貝製成的映像檔，以確保原始證據不受存取而被污染，以保持完整性，如今當庭存取，已經破壞原始證據鏈，改變了整顆硬碟的證據能力，蕭表示對此結果感到遺憾。

受命法官許芳瑜指出，法庭公開直接勘驗扣案原物，忠於證據價值本身，確保證據呈現於法庭，辯護律師若認為勘驗映像檔很重要，為何不提早以書狀說明具體理由，而非今日當庭勘驗前、後才提出，法官認為本次勘驗合法且有效。

檢察官黃琬珺表示，法院基於直接審理原則，將原始證據呈現於法院，查扣時亦有全程錄影，扣案硬碟有裝封套、貼封條、用印，律師閱證時皆能看見，證據取得、勘驗皆合法。

檢察官姜長志強調，法院直接審理時勘驗扣案證據原物，符合刑事訴訟法規定，蕭若有意見，應在勘驗前即早日以書狀敘明理由，以利檢方回應，並供合議庭判斷；柯的律師鄭深元反駁說，聲請勘驗的檢方，應確保證據未遭變更而污染。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法