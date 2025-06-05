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    CPR救回籃球場昏倒男 2熱心民眾獲表揚

    熱心民眾江俊賢（右）有初級救護技術員資格，協助嘉義市消防局救護人員幫患者急救，獲贈感謝狀。左為消防局長郭立昌。（嘉義市消防局提供）

    熱心民眾江俊賢（右）有初級救護技術員資格，協助嘉義市消防局救護人員幫患者急救，獲贈感謝狀。左為消防局長郭立昌。（嘉義市消防局提供）

    2025/06/05 20:37

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市43歲男子5月22日在大同國小打籃球突然昏倒，當場失去呼吸心跳（OHCA），熱心民眾陳彥孚、江俊賢在救護人員到場前後為男子CPR急救，男子恢復生命徵象，5月26日康復出院，嘉義市消防局今天頒發感謝狀，表揚陳彥孚、江俊賢義舉。

    嘉義市消防局結合民間資源，強化緊急醫療救護能量，有不具名的善心人士今天捐贈市值200萬元LUCAS 3自動心肺復甦機、手持式超音波儀、可攜式自動心臟電擊器AED、骨內血管穿刺系統（骨針組）、急救背包等救護設備，讓消防局12輛救護車，都配備自動心肺復甦機與骨內血管，成為非六都城市中，設備最完善的救護單位之一。

    消防局長郭立昌說，嘉義市救護勤務逐年成長，去年到院前心肺功能停止案件243件，成功急救79人，急救成功率達32.51％，康復出院21人，康復出院率8.64％，康復率居全國非六都城市第二名；去年，消防局使用自動心肺復甦設備急救成功47人，有7人合併使用骨針搶救成功，最後有10人康復出院、重返家庭。

    郭立昌說，此次獲贈的高階救護設備將成為緊急救護利器，消防局會善用民間愛心，提供市民完善的緊急救護服務網絡，保障市民生命安全。

    熱心民眾陳彥孚（右）接受線上指導員指導幫患者急救，獲贈感謝狀表揚。（嘉義市消防局提供）

    熱心民眾陳彥孚（右）接受線上指導員指導幫患者急救，獲贈感謝狀表揚。（嘉義市消防局提供）

    嘉義市消防局今獲贈救護器材，也致贈感謝狀謝謝熱心民眾跟民間愛心。（嘉義市消防局提供）

    嘉義市消防局今獲贈救護器材，也致贈感謝狀謝謝熱心民眾跟民間愛心。（嘉義市消防局提供）

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