為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    勒索嘉義縣綠能業者400萬 「裝大尾」2男收押

    檢調偵辦嘉義縣東石鄉綠能業者遭勒索案件，聲押2嫌獲准。（檢方提供）

    檢調偵辦嘉義縣東石鄉綠能業者遭勒索案件，聲押2嫌獲准。（檢方提供）

    2025/06/05 19:32

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕張簡姓男子自稱嘉義縣議員蔡政宜助理、王姓男子自稱地方人士，去年涉嫌勒索在東石鄉興建光電案場的綠能業者400萬元，檢調搜索、偵訊，今天向嘉義地方法院聲請羈押禁見2人獲准。蔡政宜也澄清，張簡男並非他的助理。

    嘉義地院說，被告2人經訊問，均否認恐嚇取財犯行，但2人以「東二案場」包商須支付回饋金或敦親睦鄰費用，工程始能繼續進行等恐嚇言詞，迫使該案場包商負責人交付400萬元給王男，證人證述明確。

    法院說，張簡男、王男供述，坦承有共同協調東二案場施工影響漁塭或回饋金，並達成400萬元回饋金共識，被害人證述遭被告等人以恐嚇手段迫使交付金錢，並非無據，涉犯恐嚇取財罪，嫌疑重大，且均否認犯行，供述內容未盡相符，自身供述前後不一，與其他同案被告及證人所述不一致，避重就輕，與客觀證據相歧異，而本案尚有其他犯罪嫌疑人或證人尚未到案。

    法院說，被告2人與其他共犯，涉及犯罪行為如何分工、犯意聯絡為何、相關共犯涉案情節仍待調查釐清，有勾串共犯或證人可能，有勾串共犯或證人之虞，審酌被告2人涉嫌以恐嚇手段逼迫被害人交付金錢，對社會治安危害非輕，認被告2人有羈押必要，裁定羈押禁見。

    檢調偵辦嘉義縣東石鄉綠能業者遭勒索案件，聲押2嫌獲准。（檢方提供）

    檢調偵辦嘉義縣東石鄉綠能業者遭勒索案件，聲押2嫌獲准。（檢方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播