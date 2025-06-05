勒索嘉義縣綠能業者400萬 「裝大尾」2男收押

檢調偵辦嘉義縣東石鄉綠能業者遭勒索案件，聲押2嫌獲准。（檢方提供）

2025/06/05 19:32

〔記者林宜樟／嘉義報導〕張簡姓男子自稱嘉義縣議員蔡政宜助理、王姓男子自稱地方人士，去年涉嫌勒索在東石鄉興建光電案場的綠能業者400萬元，檢調搜索、偵訊，今天向嘉義地方法院聲請羈押禁見2人獲准。蔡政宜也澄清，張簡男並非他的助理。

嘉義地院說，被告2人經訊問，均否認恐嚇取財犯行，但2人以「東二案場」包商須支付回饋金或敦親睦鄰費用，工程始能繼續進行等恐嚇言詞，迫使該案場包商負責人交付400萬元給王男，證人證述明確。

請繼續往下閱讀...

法院說，張簡男、王男供述，坦承有共同協調東二案場施工影響漁塭或回饋金，並達成400萬元回饋金共識，被害人證述遭被告等人以恐嚇手段迫使交付金錢，並非無據，涉犯恐嚇取財罪，嫌疑重大，且均否認犯行，供述內容未盡相符，自身供述前後不一，與其他同案被告及證人所述不一致，避重就輕，與客觀證據相歧異，而本案尚有其他犯罪嫌疑人或證人尚未到案。

法院說，被告2人與其他共犯，涉及犯罪行為如何分工、犯意聯絡為何、相關共犯涉案情節仍待調查釐清，有勾串共犯或證人可能，有勾串共犯或證人之虞，審酌被告2人涉嫌以恐嚇手段逼迫被害人交付金錢，對社會治安危害非輕，認被告2人有羈押必要，裁定羈押禁見。

檢調偵辦嘉義縣東石鄉綠能業者遭勒索案件，聲押2嫌獲准。（檢方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法