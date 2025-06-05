女到北市知名醫美打「牛奶針」昏迷11天 診所稱監視系統故障

40歲女子到台北市醫美診所，打俗稱「牛奶針」的丙泊酚後昏迷。（記者鄭景議翻攝）

2025/06/05 19:22

〔記者鄭景議／台北報導〕40歲蔡姓女子到台北市忠孝東路一帶的醫美診所接受舒眠療程，施打俗稱「牛奶針」的丙泊酚後突然失去意識，5月25送醫急救後至今仍昏迷，已經11天。台北市大安警分局獲報，本月1日持搜索票到診所搜，查扣手機、病歷等證物，帶回吳姓醫師，依過失傷害、違反醫療法偵辦中。

據了解，蔡女5月25日到診所接受舒眠療程，現場人員施打了1針俗稱牛奶針的「舒眠麻醉」，即第四級管制藥品丙泊酚。未料，注射後不久，蔡女血氧指數驟降，當場失去心跳呼吸。診所人員緊急施救，撥打119，但女子送醫後陷入深度昏迷，昏迷指數僅3，至今未清醒。

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警方指出，事發當天接獲報案，忠孝東路一間醫美診所有民眾OHCA（到院前心肺功能停止）。大安分局派員趕赴現場協助救護，通報鑑識小組勘查採證。事後家屬要求診所出示監視器影像，診所卻以監視系統故障回絕。

警方不排除診所內部對於病患麻醉過程的監控設備與程序可能存有疏失。6月1日向法院聲請搜索票，到診所搜索，查扣手機與相關文件，將吳姓負責人帶回了解案情。全案依過失傷害、違反醫療法方向，報請台北地檢署進偵辦。

據悉，丙泊酚屬於第四級管制藥品及毒品，屬於局部外科手術時可能會用到的侵入性檢查鎮靜劑，應由專業麻醉科醫師操作並全程監控病患生命徵象，否則一旦麻醉過深，將壓抑呼吸中樞、導致血氧過低甚至死亡。

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