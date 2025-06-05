幫巡佐學長省200元「白單改紅單」 女警涉貪停職在麥當勞打工

台中地院今天開庭審理「白單改紅單」案，被起訴的31名警察幾乎全數出庭（記者張瑞楨攝）

2025/06/05 19:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局員警涉「白單改紅單」，台中地院今（5日）開庭審理，31名停職被告全數出庭，其中，最冤的堪稱是陳姓女警（時任大墩派出所警員），因學長巡佐李科甲自己機車違停，跑去找她改紅單，省下區區約200元，卻造成陳女被起訴貪污治罪條例的圖利罪，她目前停職中，在麥當勞打工。

台中市警局第六分局西屯派出所警察涉嫌接受關說，將逕行舉發「白單」，改成罰款較低的當場舉發「紅單」，台中地檢署共起訴31名警察。

請繼續往下閱讀...

時任中市警局第六分局西屯所長的金桂明，今天出庭時，想向法官為涉案屬下求情，但法官沒有讓他陳述，他事後告訴記者，警察機關是比較封閉的公務體系，初入警界的同仁（資淺員警），都由學長姊教導，就是所謂的傳承，但資淺警察不可能精熟各項法令，且警察所受教育就是服從，所以一旦長官或學長告訴他怎麼做，即認為是上級行政指導而配合，況且本案警察根本不認識違規車主，更無對價關係，基層員警僅依學長指示將白單改為紅單，逕以貪污治罪條例的圖利重罪相繩，導致被免職，連退休金等都一併剝奪，對基層員警均屬過重，他希望法官能適用行使登載不實公文書罪判決，即可達處罰與警惕作用。

台中地院今天傳喚證人（也是被告）的前西屯所巡佐李科甲，李科甲作證承認，自己於2021年11月21日下午，騎機車違規停車，當時他人在機車對面，大墩所陳姓女警巡邏見到，開違規停車的白單，他雖見女警開單，但來不及走到機車處，陳員即離開，他於是拿機車上的白單，跑到大墩所等候陳員返回，請她「白單改紅單」（約省下200元罰鍰），他之後繳納500元罰鍰，卻導致陳女被中檢依貪污治罪條例的圖利罪起訴。

今天開庭時，被告委任的律師王捷拓，希望此案能送交憲法審查，但審判長劉柏駿並未當庭裁定。

據指出，陳女學歷頗高，曾當過代課教師，但沒有考取正式教師，之後投身警界，此案被起訴之後，她已經被停職，目前於麥當勞打工，如果貪污治罪條例的罪名成立，她與另外30名被告的警察，都將被免職，如果法官用刑法偽造文書罪判刑，這些警察都能申請復職，至於其他停職中的被告警察，目前從事木工、水泥工、外送員或司機等行業。

此案源於時任西屯派出所長金桂明，以及西屯所巡佐、「警友會」承辦人李科甲，因車主或駕駛人，是「警友會」成員或親友，透過管道向金、李請託關說，二人指示員警把駕駛人不在場的白單，改成駕駛人在場、罰鍰金額比較低的紅單，中檢共計起訴31名警察，包含金、李。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法