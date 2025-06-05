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    以為網戀颯爽女軍官需錢孔急 怎知出面拿錢竟是七旬老婦

    陳姓老婦徒步前往徐男家中取款。（記者劉慶侯翻攝）

    陳姓老婦徒步前往徐男家中取款。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/06/05 18:55

    〔記者劉慶侯／台北報導〕57歲徐姓男子在網路平台認識自稱在葉門服役的女軍官，連月熱聊之下互許終身，對方近日誆稱要退役需要錢用，徐男警覺有詐，配合北市警萬華分局，結果逮到出面取款的70歲車手陳姓老婦。

    北市萬華分局青年路派出所，是日前接獲徐姓男子表示自己可能遭詐騙，且即將有疑似詐騙集團的車手，準備到他家中收取30萬元現金，他無法辨別對方身份，所以急需警方協助查證。警員榮書賢、陳姿妤、李春霖獲報立即趕赴現場，經瞭解徐男近期在網路平台，被自稱在葉門服役的聯合國女軍官搭訕，雙方經月餘網戀聊天，感情昇溫互表愛意。

    對方日前突然表示想退役，願意到台灣來和徐男相處和結婚，但希望索取新台幣30萬元作為脫離葉門軍隊之用。這時徐男開始覺得有異，但仍是應允，同時向警方報案求助。

    警方確認是件詐欺集團搞出的假戀愛真詐欺的伎倆，在與徐男配合下埋伏，當場逮獲出面取款的陳姓女車手，對方年紀已逾70歲，卻仍甘願替犯罪集團作案。

    警方將陳婦帶回派出所偵訊，並查扣對方行動電話等贓款物，將溯源追查幕後集團，全案依法移送台北地檢署偵辦。

    萬華分局青年所警員陳姿妤（左）、榮書賢（中）、李春霖（右） 12:01 陳禹丞（萬華新聞聯絡人） 圖片（記者劉慶侯翻攝）

    萬華分局青年所警員陳姿妤（左）、榮書賢（中）、李春霖（右） 12:01 陳禹丞（萬華新聞聯絡人） 圖片（記者劉慶侯翻攝）

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