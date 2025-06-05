「地面師」詐騙案頻傳 「限時優惠」出售土地小心有詐

「地面師」詐騙案件頻傳，1名婦人日前到地政事務所要設定抵押房產900萬元，警方獲報及時攔阻。（警方提供）

2025/06/05 17:38

〔記者張協昇／南投報導〕「地面師」詐騙案件頻傳，南投縣有民眾未確認賣方真實身分及土地權屬，誤信低價出售土地話術，簽署買賣契約後才驚覺受騙，不但損失金錢，還捲入法律糾紛。南投縣政府地政處提醒，土地買賣交易簽約前應確認賣方身分真偽，當對方急促要求簽約或強調「限時優惠」，即應提高警覺，小心有詐！

地政處指出，「地面師詐騙」是指不法分子假冒土地所有權人，或持偽造授權文件將非本人所有土地進行交易，手法包括偽造身分證、印鑑證明及買賣契約等，甚至會與人頭戶、非法仲介勾結，藉此達成過戶目的。

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地政處提醒民眾，土地買賣交易時，建議親自或透過地政士到地政事務所查驗土地登記資料、身分證件及印鑑證明，勿僅憑對方提供的影本或合約，同時透過內政部不動產資訊平台查詢土地交易實價、使用分區等資訊，保障交易安全，更要慎選具有登記證號與良好信譽的經紀業者，並保留完整交易紀錄與聯絡方式，以及在簽約前，應針對合約條文涉及的法律責任諮詢專業律師或地政士意見，降低風險。

地政處說，尤其若對方急促要求簽約或強調「限時優惠」，就應提高警覺，避免在未查清情況下草率交易，受騙上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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