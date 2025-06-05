女牽愛犬過馬路險遭左轉車撞 巡邏警路過直接開罰

陳女牽著3隻愛犬在新北市新店街頭過馬路時，差點被左轉轎車撞上，嚇得她放聲尖叫趕緊跳開，並對駕駛痛罵一頓。（取自臉書社團爆料公社）

2025/06/05 17:12

〔記者陸運鋒／新北報導〕陳姓女子昨天深夜牽著3隻愛犬，在新北市新店街頭過馬路時，差點被左轉轎車撞上，嚇得她放聲尖叫趕緊跳開，並對駕駛痛罵一頓，此時巡邏警車經過見狀後，直接對孫姓駕駛開出未禮讓行人罰單，而這一幕全被民眾錄下PO社群平台。

民眾在臉書社團「爆料公社」分享影片顯示，當時轎車速度不慢，在路口左轉時，差點撞上牽著3隻哈士奇的陳女，陳女受到驚嚇連忙跳開，並指責該名駕駛一頓，而恰巧就有一輛巡邏警車經過。

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網友看了影片痛批「每天都可以看到這些車在耍寶」、「看樣子汽車應該偏向西瓜切的開法」、「這種速度根本蓄意謀殺了」、「小小的A柱擋到1人3狗」、「警察有開單嗎？」、「如果沒壓到斑馬線，也是能讓他吃罰單嗎？」。

警方表示，36歲孫男昨深夜11時許駕駛轎車，由新店安民街133巷左轉祥和路時，未停讓正牽狗過斑馬線的26歲陳女，巡邏警見狀上前攔查，並針對孫男未禮讓行人部分，開出6000元罰單一張，所幸事故未釀傷亡。

警方呼籲，汽機車駕駛人駕駛車輛時應禮讓行人並注意周遭交通動態，以維安全。

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