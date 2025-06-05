為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    女牽愛犬過馬路險遭左轉車撞 巡邏警路過直接開罰

    陳女牽著3隻愛犬在新北市新店街頭過馬路時，差點被左轉轎車撞上，嚇得她放聲尖叫趕緊跳開，並對駕駛痛罵一頓。（取自臉書社團爆料公社）

    陳女牽著3隻愛犬在新北市新店街頭過馬路時，差點被左轉轎車撞上，嚇得她放聲尖叫趕緊跳開，並對駕駛痛罵一頓。（取自臉書社團爆料公社）

    2025/06/05 17:12

    〔記者陸運鋒／新北報導〕陳姓女子昨天深夜牽著3隻愛犬，在新北市新店街頭過馬路時，差點被左轉轎車撞上，嚇得她放聲尖叫趕緊跳開，並對駕駛痛罵一頓，此時巡邏警車經過見狀後，直接對孫姓駕駛開出未禮讓行人罰單，而這一幕全被民眾錄下PO社群平台。

    民眾在臉書社團「爆料公社」分享影片顯示，當時轎車速度不慢，在路口左轉時，差點撞上牽著3隻哈士奇的陳女，陳女受到驚嚇連忙跳開，並指責該名駕駛一頓，而恰巧就有一輛巡邏警車經過。

    網友看了影片痛批「每天都可以看到這些車在耍寶」、「看樣子汽車應該偏向西瓜切的開法」、「這種速度根本蓄意謀殺了」、「小小的A柱擋到1人3狗」、「警察有開單嗎？」、「如果沒壓到斑馬線，也是能讓他吃罰單嗎？」。

    警方表示，36歲孫男昨深夜11時許駕駛轎車，由新店安民街133巷左轉祥和路時，未停讓正牽狗過斑馬線的26歲陳女，巡邏警見狀上前攔查，並針對孫男未禮讓行人部分，開出6000元罰單一張，所幸事故未釀傷亡。

    警方呼籲，汽機車駕駛人駕駛車輛時應禮讓行人並注意周遭交通動態，以維安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播