退休金剛入手急買車 銀行行員擔心「長輩暴衝」救了她

退休金昨天剛入帳，蔡姓婦人今天就到銀行稱要幫弟弟買車，行員聯想到「長輩暴衝」車禍頻傳，隨口提問卻意外發現她被騙，通報警方即時攔阻。（民眾提供）

2025/06/05 17:09

〔記者王捷／台南報導〕因近期高齡駕駛肇事頻傳，銀行員得知蔡姓退休婦要領錢幫胞弟買車，隨口問了胞弟幾歲？買什麼車？因此識破百萬投資騙局，今天下午急通報警二分局南門派出所攔阻詐騙，成功保住蔡婦工作20多年累積的退休金。

警方指出，蔡婦4日才拿到退休金，今天就差點被騙光光。因為蔡婦最近在社群平台看到「愛心捐款」廣告，捐2000元就能回饋200元，詐騙集團還假冒志工，對蔡婦洗腦人生還很長，百萬退休金不夠養老，應該拿來投資，聲稱能介紹虛擬貨幣投資，報酬率可翻倍，鼓吹她投入全部退休金。

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蔡婦信以為真，於今天下午前往中國信託分行要求臨櫃提領百萬元現金，當行員問及資金用途時，她誆稱是「弟弟要買車」。因近期媒體頻傳長者暴衝事故，行員隨口詢問蔡婦胞弟的年齡、車款與用途等細節，蔡婦卻語塞，說法反覆，行員才驚覺是詐騙，立刻通報警方處理。

南門所員警趕抵現場後，從蔡婦與「志工」的對話紀錄看起來，明顯是詐騙集團手法，警方向蔡婦說明詐騙話術與類似案例，她這才從投資夢中清醒，當場打消領錢念頭，感謝行員與警方及時阻止。

警方呼籲，詐騙集團常以投資獲利、教大家賺錢建立信任，再引導受害人轉入虛擬幣、境外基金等高風險投資，近期尤其針對剛退休、資金充裕的長者下手。若提領現金理由不清、答非所問，應高度留意。民眾如有疑慮，可撥打165或洽詢派出所查證。

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