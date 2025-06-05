「警語」不佳 南迴藝術季作品致人墜傷判賠

南迴藝術季作品「夏日轉場」有兩層可供行走，遊客在第2層末端墜落。（記者黃明堂攝）

2025/06/05 16:32

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府文化處舉辦南迴藝術季，作品「夏日轉場」於112年4月5日發生周姓女遊客走在作品上墜落受傷事件，周女以縣府公共設施設置或管理上之欠缺，請求國家賠償金額73萬餘元，縣府拒賠，並抗辯有於作品入口設置「本作品承重限10人」警語，但台東地方法院法官打臉，傷者是因作品末端未設柵也無提醒「墜落」警語，認定縣府有疏失，傷者也未注意，各負4、6成責任，縣府應賠21萬餘元。

周姓女子指稱，當時前往大武鄉旅遊時在作品第2層走道末端墜落，高約4公尺，兩側有高度及腰欄杆及護網，盡頭末端未設置欄杆及護網，也未設有適當之警語標示，提醒遊客或民眾應注意墜落之風險，致使她因拍照後退不慎自第2層走道盡頭末端跌落，右側肩帶脫臼、右側創傷性氣胸、右側肋骨閉鎖性骨折、右側肱骨閉鎖性骨折之傷害。

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縣府文化處辯稱，第2層走道盡頭末端為通透設計，若設置欄杆及護網，將影響藝術品整體「視覺穿透感」設計，但現場入口告示牌、設施末端設置警語提醒遊客提防腳步，兩旁走道，亦有設置高度及腰之欄杆，欄杆更有護網防止遊客摔落，縣府已善盡對公共設施設置管理之責，未有設置管理之過失。

法官認為，入口處設有公告「本作品承重限10人，觀賞過程請注意安全，以免造成危險」之警告標語，但這件作品第2層走道高約4公尺，危險在於「墜落而遭致危險」，入口處的限重警語標示或公告內容，其預警預示預告之危險為「超過設施設計承重之崩塌危險」，且設置於入口處，並無達到預警預示預告「公共設施第2層走道末端之墜落危險」之效果，縣府有過失。

南迴藝術季作品「夏日轉場」入口處雖有限重警語，但末端未設柵欄致遊客墜傷，並無相關警語。（記者黃明堂攝）

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