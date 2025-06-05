路口搶快？台中賓士車被撞得轉圈猛噴煙 驚悚畫面曝光

黑色休旅車撞上白色賓士車的瞬間。（記者張瑞楨翻攝）

2025/06/05 15:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市北區今天清晨發生車禍，何姓男子駕駛黑色休旅車，在路口撞上轉彎的白色賓士車，賓士車被撞得幾乎倒轉一圈，車頭引擎還一度猛噴煙，休旅車又往前衝撞路旁2輛轎車，共4輛車損壞，幸無人傷亡，詳細肇事責任鑑定中，不排除是搶快而肇事。

中市警第二分局調查，今（5）日清晨2時許，在進化北路與榮華街口發生一起4車毀損的交通事故，所幸無人受傷，初步調查，黃男（21歲）駕駛白色賓士車，由崇德路沿進化北路往榮華街方向行駛內側車道，何男（40歲）駕駛休旅車，由北屯路沿進化北路往榮華街方向行駛內側車道，黃男賓士車當時左轉至榮華街，被直行的何男休旅車撞上，何男休旅車又往前衝，撞上楊男與陳男的轎車。

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警方調查，現場三輛車駕駛都無飲酒，事故責任需進一步由鑑定單位或法院研判，目前，案件由第二分局交通分隊及永興派出所依法處理中，第二分局分局長鍾承志呼籲，駕駛人行經路口時應減速慢行，注意車前狀況，並遵守交通規則，以確保行車安全。

白色賓士車被撞得轉圈並猛噴煙。（記者張瑞楨翻攝）

肇事現場一度顯得狼籍，幸無人傷亡。（記者張瑞楨翻攝）

白色賓士車受損頗嚴重。（記者張瑞楨翻攝）

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