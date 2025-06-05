為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    路口搶快？台中賓士車被撞得轉圈猛噴煙 驚悚畫面曝光

    黑色休旅車撞上白色賓士車的瞬間。（記者張瑞楨翻攝）

    黑色休旅車撞上白色賓士車的瞬間。（記者張瑞楨翻攝）

    2025/06/05 15:44

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市北區今天清晨發生車禍，何姓男子駕駛黑色休旅車，在路口撞上轉彎的白色賓士車，賓士車被撞得幾乎倒轉一圈，車頭引擎還一度猛噴煙，休旅車又往前衝撞路旁2輛轎車，共4輛車損壞，幸無人傷亡，詳細肇事責任鑑定中，不排除是搶快而肇事。

    中市警第二分局調查，今（5）日清晨2時許，在進化北路與榮華街口發生一起4車毀損的交通事故，所幸無人受傷，初步調查，黃男（21歲）駕駛白色賓士車，由崇德路沿進化北路往榮華街方向行駛內側車道，何男（40歲）駕駛休旅車，由北屯路沿進化北路往榮華街方向行駛內側車道，黃男賓士車當時左轉至榮華街，被直行的何男休旅車撞上，何男休旅車又往前衝，撞上楊男與陳男的轎車。

    警方調查，現場三輛車駕駛都無飲酒，事故責任需進一步由鑑定單位或法院研判，目前，案件由第二分局交通分隊及永興派出所依法處理中，第二分局分局長鍾承志呼籲，駕駛人行經路口時應減速慢行，注意車前狀況，並遵守交通規則，以確保行車安全。

    白色賓士車被撞得轉圈並猛噴煙。（記者張瑞楨翻攝）

    白色賓士車被撞得轉圈並猛噴煙。（記者張瑞楨翻攝）

    肇事現場一度顯得狼籍，幸無人傷亡。（記者張瑞楨翻攝）

    肇事現場一度顯得狼籍，幸無人傷亡。（記者張瑞楨翻攝）

    白色賓士車受損頗嚴重。（記者張瑞楨翻攝）

    白色賓士車受損頗嚴重。（記者張瑞楨翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播