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    路怒症？台中機車騎士開大燈 疑惹惱外送員揮舞鐵鎚

    機車騎士見天色暗下，開大燈之後，驚見前方外送員騎機車揮舞鐵鎚。（記者張瑞楨翻攝Threads）

    機車騎士見天色暗下，開大燈之後，驚見前方外送員騎機車揮舞鐵鎚。（記者張瑞楨翻攝Threads）

    2025/06/05 15:20

    〔記者張瑞楨／台中報導〕一位機車騎士昨（4）日傍晚6時許，行經台中市精誠路與台灣大道路口，見天色逐漸暗下，他打開機車大燈，卻疑似惹惱前方的外送員，對方竟右手騎外送機車，左手持鐵鎚揮舞，相當嚇人，對此，台中市警局第一分局強調，將依涉嫌違反「社會秩序維護法」通知他到案說明，並移送台中地方法院裁處。

    這位機車騎士表示，他當時並非開遠燈，而是一般的大燈，卻「遇到作勢拿鐵鎚敲人的外送員」，警方則強調，並未接獲報案，但警方初步調查，此案發生於昨天傍晚6時42分，地點在中市西區太原路與博館路口附近，一名外送員不明原因，突然手持高舉疑似危險器物（鐵鎚），影響人車安全，相關影片於社群平台Threads流傳。

    警方表示，這名外送員的行為已經影響人車安全之虞，警方將涉嫌違反「社會秩序維護法」第63條第1項第1款規定，「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械、化學製劑或其他危險物品者」，依法通知外送員到案說明，並移送裁處。

    中市警局第一分局長尤啓南強調，絕對不允許不法行為挑戰公權力，也呼籲民眾切勿藉故生端，警方對於犯罪行為絕不寬貸，以維護市民安心的生活環境。

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