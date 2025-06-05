為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    效率太好！車被偷上派出所 筆錄還沒做完偷兒、機車一併被警帶回

    警方找到陳女的機車，停在三重區中正北路路邊。（記者徐聖倫翻攝）

    警方找到陳女的機車，停在三重區中正北路路邊。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/06/05 14:52

    〔記者徐聖倫／新北報導〕19歲陳姓女子前日準備騎機車外出，找了老半天卻找不到機車，於是報警。新莊警分局福營派出所獲報即刻展開調查，一路調閱監視器，最終在三重區街邊找到機車，同時將竊嫌34歲徐姓男子逮捕到案，前後不到1小時。還在所內製作筆錄的陳女開心之餘也感到驚訝，直呼「太快了吧！」對警方辦案效率嘖嘖稱奇。

    據悉，陳女家住新莊區福營派出所轄內，她前日上午準備騎車出門辦事，到達停車地點一看，機車竟然不見，她本以為自己記錯位置，但沿街尋找仍未果，這才驚覺自己的機車遭竊，隨即報警處理。

    福營派出所依規定受理，兵分兩路調查，一路負責調閱監視器，另一路循監視器調閱的軌跡出門找尋。齊心協力下，不到1小時員警就發現陳女的機車停在三重區中正北路路邊，偷兒徐男就在一旁也來不及逃跑，當場人贓具獲，前後不到1小時尋回。

    徐男有多起竊盜前科，他向警方供稱，因為這部機車龍頭沒有鎖，所以很好偷，他只是圖個方便代步。陳女則對警方效率感到訝異，筆錄還沒做完機車就找回來了，大大感謝警方的協助。警詢後，依竊盜罪嫌，將徐男移送法辦。

    新莊警分局呼籲，警方持續加強對竊盜犯罪打擊力度，切勿貪圖一時方便而竊取他人之交通工具。 另亦提醒汽機車車主，應隨時保持警覺，強化汽機車之防盜措施。

    偷兒徐男遭警方法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    偷兒徐男遭警方法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播