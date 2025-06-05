效率太好！車被偷上派出所 筆錄還沒做完偷兒、機車一併被警帶回

警方找到陳女的機車，停在三重區中正北路路邊。（記者徐聖倫翻攝）

2025/06/05 14:52

〔記者徐聖倫／新北報導〕19歲陳姓女子前日準備騎機車外出，找了老半天卻找不到機車，於是報警。新莊警分局福營派出所獲報即刻展開調查，一路調閱監視器，最終在三重區街邊找到機車，同時將竊嫌34歲徐姓男子逮捕到案，前後不到1小時。還在所內製作筆錄的陳女開心之餘也感到驚訝，直呼「太快了吧！」對警方辦案效率嘖嘖稱奇。

據悉，陳女家住新莊區福營派出所轄內，她前日上午準備騎車出門辦事，到達停車地點一看，機車竟然不見，她本以為自己記錯位置，但沿街尋找仍未果，這才驚覺自己的機車遭竊，隨即報警處理。

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福營派出所依規定受理，兵分兩路調查，一路負責調閱監視器，另一路循監視器調閱的軌跡出門找尋。齊心協力下，不到1小時員警就發現陳女的機車停在三重區中正北路路邊，偷兒徐男就在一旁也來不及逃跑，當場人贓具獲，前後不到1小時尋回。

徐男有多起竊盜前科，他向警方供稱，因為這部機車龍頭沒有鎖，所以很好偷，他只是圖個方便代步。陳女則對警方效率感到訝異，筆錄還沒做完機車就找回來了，大大感謝警方的協助。警詢後，依竊盜罪嫌，將徐男移送法辦。

新莊警分局呼籲，警方持續加強對竊盜犯罪打擊力度，切勿貪圖一時方便而竊取他人之交通工具。 另亦提醒汽機車車主，應隨時保持警覺，強化汽機車之防盜措施。

偷兒徐男遭警方法辦。（記者徐聖倫翻攝）

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