詐騙2千人獲利數十億元！詐團被查扣的麥拉倫GT、賓利豪車沒賣掉

這輛賓利Continental GT豪車新車價1280萬元，僅喊價到800萬，未達底價而流標。（記者張瑞楨攝）

2025/06/05 14:15

〔記者張瑞楨／台中報導〕行政執行署台中分署今天（5日）受台中地檢署囑託，拍賣（變價）一個詐欺集團成員被查扣的豪車，這個詐團共欺騙逾2000人，金額高達數十億元，再用犯罪所得購置豪車享樂，最受矚目是麥拉倫GT與賓利Continental GT豪車，兩車的新車價各約1260萬、1280萬元，但現場僅喊價到各630萬、800萬，未達底價而流標。

上述兩豪車流標，但仍有4輛BMW與賓士，因為底價比較低而拍出，分別是2023年出廠賓士以228萬拍出，2019年出廠的BMW X6 XDRIVE40I，以200萬元拍出，2024年出廠的BMW電動車以318萬元拍出，2024年出廠賓士則以275萬元拍出，共計1021萬元，將用彌補被害人的損失。

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這場拍賣的現場頗熱烈，包括車商等上百人參與，不過，麥拉倫GT與賓利Continental GT豪車的車價很高，車價愈高，風險也愈高，車款與車況都需專業鑑定，這也是兩車沒有成交主因。

中檢襄閱主任檢察官林宏昌說，囑託行政執行署台中分署拍賣之車，是詐欺案查扣的犯罪所得購置，此詐團（詐欺案）被害人逾越2000人，被害金額數十億，被害人得具狀向地檢署聲請發還受損害金額。

這輛新車價達1260萬元的麥拉倫GT跑車，現場喊價到630萬元，未達底價。（記者張瑞楨攝）

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