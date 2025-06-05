京華城案勘驗劉秀玲提供便當會影片 應曉薇當柯面斥責都委會官員

台北地院審理京華城案，今上午當庭勘驗2021年8月10日時任台北市長柯文哲與國民黨台北市議員應曉薇等人在市府開的「第3次便當會」中的一段錄影畫面。（資料照）

2025/06/05 14:36

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城案，今上午當庭勘驗2021年8月10日時任台北市長柯文哲與國民黨台北市議員應曉薇等人在市府開的「第3次便當會」中的一段錄影畫面，全長5分鐘的內容，都是應曉薇一人對於京華城案的發言意見，她在會中痛批都委會幕僚提出的初研意見建議以土管條例檢討京華城案，「很不厚道、不友善」；檢察官勘驗後認為，這證明應曉薇在會中具體指責施壓都委會公務員，柯文哲就坐在應曉薇旁邊，並非不知情。

劉秀玲作證提供5分鐘錄影畫面給法官

這5分鐘錄影畫面是都委會前執秘劉秀玲於日前到庭作證時當庭提供給法官，由於和應曉薇有關，應曉薇聲請勘驗。影片中應曉薇抱怨都委會幕僚在初研意見中，要求京華城針對土管條例第80條之2進行檢討，「感覺上很不厚道、不友善」，都委會只要研議該怎麼做就怎麼做，幕僚不應提供此意見影響委員的判斷，且每次會後總會有一小撮人放風給媒體。

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全段影片柯文哲戴著口罩未發一語

應發言中又指，京華城案討論9年多，從未引用過土管條例，初研意見卻突然提出來，時空背景完全不一樣，京案根本不適用土管條例，陳情人沈慶京為了這件事都快得了被迫害妄想症。全段影片柯文哲戴著口罩未發一語。

應曉薇當面指責幕僚小組 非柯稱他都不知情

勘驗完畢後，檢察官廖彥鈞表示，此影片可證柯文哲全程坐在應曉薇旁邊，應曉薇當面指責幕僚小組，並非柯所稱的他都不知情。

應曉薇表示，當天她共提出艋舺公園、環南市場等7項議題，這5分鐘只有京華城案這1小項，未完整呈現全貌，且她很失望竟然有人偷錄影。即使柯文哲事後解釋便當會只是應付議員，但她不介意，只想做把握每個見到市長的機會傳達民眾的陳情意見，做好選民服務。

至於土管條例第80條之2，應曉薇說十幾年來只有1件以此條例提出申請，前陣子才通過，她認為幕僚不應提出活不起來的條例當意見，應還說「我開始擔心台北市長蔣萬安會不會成下一個坐在這裡（被告席）的人」。應的律師指出，便當會是議員向市長表達其關注議題的機會，應曉薇的發言是在表達陳情，並非「告狀」。

柯文哲的律師表示，會議全程40分鐘，5分鐘影片並非當日全貌，柯文哲未發言，有法證明柯、應之間有任何犯意聯絡。

下午2時將勘驗柯文哲的A1-37隨身硬碟內的19個檔案及資料夾路徑，包括記載帳目的「工作簿」excel表格檔案，以證明該顆硬碟柯文哲專用，檔案也是由柯文哲親自使用、建檔及存檔。

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