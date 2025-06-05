「一杯的代價」雄工創意影片奪高市交通安全教育宣導特優首奬

「一杯的代價」雄工創意影片參賽，奪高市交通安全教育宣導特優首奬。（雄工提供）

2025/06/05 14:03

〔記者黃良傑／高雄報導〕酒駕事件頻傳引發學生關注，高雄高工圖文傳播科學生以創意影片「一杯的代價」，參加今年高市交通安全教育宣導學藝競賽，以交通安全為核心，發揮創意與想像力拍攝，強調「酒駕」害人害己，內容發人省思，榮獲特優首奬。

「一杯的代價」是雄工圖傳科師生們以交通安全為核心，由許麗芬老師指導蔡昕佑、余承熙、羅塏程三位同學，影片內容以學生不但未成年飲酒，甚至酒後騎車在馬路上搖搖晃晃，最後慘遭車輛追撞，失去寶貴生命，害人害己。

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參賽的3位同學雖都還是高一，但對影片拍攝充滿興趣與熱情，從影片形式風格討論到撰寫分鏡腳本，展現了滿滿創意與視覺表達能力，並積極解決拍片卡關困境，深受師長們讚賞。

蔡昕佑同學表示這次參賽，不論導演、寫劇本、後製、攝影都是自己主導，尤其攝影、劇本等都是第一次接觸，腦海中浮現的畫面，與現場拍攝時空中不可控因素太多了，很多情況都是第一次遇到，非常有挑戰性；劇本部分這次的主題設定為「酒駕」，要寫出以未成年學生能拍的版本，寫了多達10多個版腳本。

高市教育局每年藉由舉辦各級學校學生藝文競賽活動，落實學校交通安全教育，建立禮讓、守秩序的交通安全社會。

學生創作「一杯的代價」影片觀看連結

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