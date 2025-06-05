為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「一杯的代價」雄工創意影片奪高市交通安全教育宣導特優首奬

    「一杯的代價」雄工創意影片參賽，奪高市交通安全教育宣導特優首奬。（雄工提供）

    「一杯的代價」雄工創意影片參賽，奪高市交通安全教育宣導特優首奬。（雄工提供）

    2025/06/05 14:03

    〔記者黃良傑／高雄報導〕酒駕事件頻傳引發學生關注，高雄高工圖文傳播科學生以創意影片「一杯的代價」，參加今年高市交通安全教育宣導學藝競賽，以交通安全為核心，發揮創意與想像力拍攝，強調「酒駕」害人害己，內容發人省思，榮獲特優首奬。

    「一杯的代價」是雄工圖傳科師生們以交通安全為核心，由許麗芬老師指導蔡昕佑、余承熙、羅塏程三位同學，影片內容以學生不但未成年飲酒，甚至酒後騎車在馬路上搖搖晃晃，最後慘遭車輛追撞，失去寶貴生命，害人害己。

    參賽的3位同學雖都還是高一，但對影片拍攝充滿興趣與熱情，從影片形式風格討論到撰寫分鏡腳本，展現了滿滿創意與視覺表達能力，並積極解決拍片卡關困境，深受師長們讚賞。

    蔡昕佑同學表示這次參賽，不論導演、寫劇本、後製、攝影都是自己主導，尤其攝影、劇本等都是第一次接觸，腦海中浮現的畫面，與現場拍攝時空中不可控因素太多了，很多情況都是第一次遇到，非常有挑戰性；劇本部分這次的主題設定為「酒駕」，要寫出以未成年學生能拍的版本，寫了多達10多個版腳本。

    高市教育局每年藉由舉辦各級學校學生藝文競賽活動，落實學校交通安全教育，建立禮讓、守秩序的交通安全社會。

    學生創作「一杯的代價」影片觀看連結

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播