高市85大樓設機動派出所被疑成保全 警局稱成功改善治安不撤

高市八五大樓設機動派出所被疑成大樓保全，有效改善治安警局不撤。（資料照）

2025/06/05 13:50

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市85大樓是治安熱區，因色情應召等治安問題頻傳，苓雅警分局在該大樓設機動派出所，24小時編排員警輪值守望勤務，減少了治安事件，但有員警於「靠北police」粉專，質疑把員警當私人大樓保全？苓雅分局強調治安改善許多，將持續編排勤務，機動彈性加強治安維護，讓民眾有安居環境。

苓雅分局近日通報要求輪值擔服85大樓守望勤務，應恪遵準時交接，勿提早擅離崗位，離崗時應在專用出入登記簿簽到，並應注意自身行為舉止，不可長時使用手機或電子產品追劇、玩遊戲等「呆崗」行為。

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意外引發有員警質疑該大樓已有保全，為何還要派警顧守該處，質疑何必編排這種糞勤務來讓人玩手機？還有人質疑警察怎會變私人大樓保全？

據了解，高雄85大樓區域曾一度治安亮紅燈，遭外界關注，傳出龍蛇混雜，頻頻查獲販、吸毒案，尤其是大樓內的日租套房，成為治安熱區，2023年8月31日起，在設機動派出所及守望崗，成功整頓了當地治安。

苓雅分局表示，由於85大樓是高市代表性建築物之一，緊臨高雄港及高雄旅運中心，近年來週遭國際級觀光大飯店相繼落成，帶來巨大商機，觀光客多會前往拍照打卡，對於前往85大樓觀光的旅客與在該場所居住及上班民眾，適時提供服務，促進觀光品質，該處機動派出所暫不考慮撤掉。

高市八五大樓設機動派出所被疑成大樓保全，成功改善治安警局堅持不撤。（民眾提供）

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