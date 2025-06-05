毒販自學改槍藏家中 警查緝閣樓驚見改槍工廠

警方突襲林嫌位於五股區的住處，發現桌上擺著各式改槍用工具及改裝好的成品。（記者鄭景議翻攝）

2025/06/05 12:56

〔記者鄭景議／台北報導〕58歲林姓藥頭為防身靠自學在網路上研究改槍技術，改造出具殺傷力槍枝。台北市警文山第二分局偵辦毒品溯源案件時鎖定林姓藥頭，前往林嫌位於新北市五股的住處查緝，意外發現林嫌家中閣樓有如小型改槍工廠，警逮捕林嫌並查扣毒品、改造槍枝及改造槍用砂輪機等工具，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例法辦。

警方調查，林嫌平日靠販賣海洛因維生，有槍砲與毒品前科。無幫派背景，他本身就對改槍有興趣，為了防身，靠自學在網路上研究改槍技術，甚至網購生存遊戲槍和零件「東拼西湊」組裝。

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專案小組持搜索票突襲林嫌住處，逮捕林嫌後發現其家中有一處頂加閣樓，入內後意外發現桌上擺著各式改槍用工具及改裝好的成品，警方共查獲改造手槍2把、子彈55顆、海洛因1包、安非他命1包，以及電動砂輪機、車床、鑽台等改槍工具一批。

警方指出，林嫌透過網路社群與他人交流改槍知識，再自行購買氣槍和零件，在住家內拼裝改造，過程完全自學，卻製出具有殺傷力的槍械，顯見危害不小。

警詢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例，將林嫌移送新北地檢署偵辦，並將持續向上溯源，追查是否有其他共犯或上游來源。

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警方發現林嫌家中閣樓有如小型改槍工廠。（記者鄭景議翻攝）

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