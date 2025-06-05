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    台62線貨櫃車失控側翻 滿載棧板掉落路面

    林男駕駛貨櫃車今天上午在台62線東向9公里處，失控側翻，後載棧板掉落，還好未砸中來車。（記者林嘉東翻攝）

    林男駕駛貨櫃車今天上午在台62線東向9公里處，失控側翻，後載棧板掉落，還好未砸中來車。（記者林嘉東翻攝）

    2025/06/05 13:07

    〔記者林嘉東／基隆報導〕林姓男子今（5）天上午駕駛1輛滿載棧板的貨櫃車，才駛上台62線暖暖匝道（往新北市瑞芳方向）沒多久，疑未注意車前狀況，閃避路旁施工車輛不及，失控側翻，貨櫃內棧板掉落路面，還好林男未受傷，掉落棧板也未砸中來車；警方到場疏導車流，迅速恢復交通順暢。

    基隆市警三分局八堵派出所今天上午10時許獲報，台62線東向約9公里處，發生一起貨櫃車翻覆事故，派出所警員趕抵發現，1輛滿載棧板的貨櫃車，側翻在路中央，肇事的47歲林姓駕駛已經脫困，但後載的貨櫃內棧板掉落路面，還好未砸到後方車輛。警方隨後替他酒測，測得呼氣酒測值為0。

    警方調查，林男駕駛滿車棧板貨櫃車，沿台62線往東要進基隆港卸貨，才開上暖暖匝道沒多久，就在62線上約9公里處翻車；事故後，林告訴警方，他為了閃避路旁施工車輛，不慎失控翻車。事故後，貨櫃車內棧板掉落路面，警員協助實施交通管制，嚴防來車追撞掉落棧板。

    八堵派出所長陳妙姿呼籲，用路人行駛快速道路應注意車前狀況，與前方車輛，保持適當安全車距，若遇突發狀況務必冷靜處理，確保自身與他人安全。

    林男駕駛貨櫃車今天上午在台62線東向9公里處，失控側翻，後載棧板掉落，還好未砸中來車。（記者林嘉東翻攝）

    林男駕駛貨櫃車今天上午在台62線東向9公里處，失控側翻，後載棧板掉落，還好未砸中來車。（記者林嘉東翻攝）

    林男駕駛貨櫃車今天上午在台62線東向9公里處失控側翻。基隆警方到場排除事故，疏導車流。（記者林嘉東翻攝）

    林男駕駛貨櫃車今天上午在台62線東向9公里處失控側翻。基隆警方到場排除事故，疏導車流。（記者林嘉東翻攝）

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