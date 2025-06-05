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    平鎮農會代表選舉賄選案 5人涉違反農會法、個資法起訴

    桃園市平鎮區農會北興農事小組3位候選人涉嫌在今年初會員代表選舉賄選，桃園地檢署偵查終結起訴。（圖擷取自Google）

    桃園市平鎮區農會北興農事小組3位候選人涉嫌在今年初會員代表選舉賄選，桃園地檢署偵查終結起訴。（圖擷取自Google）

    2025/06/05 13:03

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市平鎮區農會今年初進行會員代表選舉，其中北興農事小組3位候選人涉嫌以每票2千至6千元不等賄選，桃園地檢署偵查終結，將當選的莊姓、胡姓代表及莊姓候選人依違反農會法起訴，另劉姓、吳姓2女涉及不詳方式取得選舉權人名單，作為拜票、賄選用，以「個人資料保護法」等罪起訴，向法院聲請沒收賄款49萬6600元。

    本案為檢察官翟恆威指揮桃園市調查處、桃園市政府警察局偵辦北興小組第20屆農會會員代表賄選案，於3月5日搜索被告等人住居所共9處，傳訊被告及證人等16人，分別在被告莊男住處扣得30萬元、胡男住處扣得19萬元、另名莊男住處扣得6600元。

    經調查後，發現北興農事小組3候選人，因北興小組競選激烈，3人為求順利當選，於2月15日農會代表選舉前夕，紛紛各自向有選舉權之農會會員拜票，並均以交付現金2000元至6000元不等紅包，向周姓一家4人及莊姓民眾買票，另5人涉犯收賄罪均緩起訴處分。

    另吳女、劉女為協助未當選的被告莊男賄選，由吳女將以不詳方式取得選舉權人名單，以LINE通訊軟體提供給被告劉女，再由劉女交莊姓候選人丈夫作為拜票賄選所用。案經專案小組及多名檢察官協力偵辦提起公訴。

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