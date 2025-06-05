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    被爆聘任有猥褻前科教練 台中磐石足球俱樂部：是文書員工未接觸選手

    今年5月行政院公布顯示，周男被撤銷教練資格。（記者張瑞楨翻攝自行政院公報）

    今年5月行政院公布顯示，周男被撤銷教練資格。（記者張瑞楨翻攝自行政院公報）

    2025/06/05 12:48

    〔記者張瑞楨、蘇金鳳／台中報導〕民眾向本報投訴爆料指出，台中市「半職業」足球俱樂部台中磐石足球俱樂部，去年聘任觸犯性侵害高中男學生（故意對少年犯乘機猥褻罪）的周姓男子，今年更將他提拔升任總教練，帶領球隊參加全國總統盃足球邀請賽，對此，台中磐石足球俱樂部行銷總監林姵珺表示，周男未擔任俱樂部的教練，只是文書員工，並未接觸選手，而且工作非常認真，內部經過討論，願意給他一個機會。

    判決書指出，周男是在2017年6月25日，擔任某高中足球隊的約聘教師（教練）時，於當天凌晨於學校的宿舍房間內，見對未滿18歲男高中生學生熟睡而不知抗拒，竟基於乘機猥褻犯意，徒手伸入男學生上衣內撫摸乳頭，又接續隔著球褲撫摸男學生下體而猥褻得逞，男學生驚醒後起身，周男始停止猥褻。

    花蓮地方法院一審判刑10月，周男上訴二審，高等法院花蓮分院認為，周男於案發之初，原已獲得被害學生諒解，並多次向這位學生表示歉意，男學生於一審說，可以感受到周男認錯，二審認為他態度尚佳，但因畏懼刑責等因素，一審時避重就輕，但二審坦承全部犯行，被害學生願意原諒，二審雖駁回周男上訴，但宣告緩刑4年，條件是要完成心理輔導的處遇措施。

    民眾向本報投訴指控，台中磐石足球俱樂部聘請周男擔任助理教練，今年提拔為總教練，帶領球隊參加由足協舉辦的全國總統盃足球邀請賽，民眾質疑，周男有侵害高中男學生的前科，已被行政院廢止他的學校專任資格，為何台中磐石足球俱樂部聘任他，甚至委以重任？

    台中磐石足球俱樂部行銷總監林姵珺回應說，被指控的人（周男）並未擔任俱樂部的教練，只是文書員工，並未接觸選手，而且工作非常認真，內部經過討論，願意給他一個機會。

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