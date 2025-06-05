屏科大周邊傳破窗搶錢及機車竊盜案 警逮1嫌

疑似慣竊鎖定鑰匙未拔的機車下手。（翻攝自社會事新聞影音網）

2025/06/05 12:19

〔記者陳彥廷／屏東報導〕時逢畢業季，位於屏東縣內埔鄉國立屏東科技大學周遭近來驚傳破窗搶錢及開機車車廂竊取錢財事件，由於時間接近，坊間傳出是同一人所為，對此，內埔警方強調兩案嫌犯不同人，破車窗竊盜案的嫌犯已羈押，並已鎖定開機車車廂的特定人士行蹤，通知到案說明後將移送地檢署偵辦。

屏科大南側位於內埔鄉鬧區一處汗蒸幕店面前，今天清晨有民眾通報，指機車停放其前，卻有小偷疑似鎖定已久，直接打開機車車廂偷走錢包，內有現金1.7萬元及證件等，由於補辦身分證需要證明文件，且其它證件都要雙證件，非常麻煩，希望有看到疑似竊賊的民眾能提供警方訊息。

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警方指出，該名民眾因鑰匙插在機車龍頭鎖上未拔遭該名疑似慣竊鎖定，打開後直接將裝有現金1.7萬元與私人證件等的皮夾即離，員警依規定受理，並迅速調查相關事證，目前已掌握一名特定嫌疑人，本分局將查緝犯嫌到案說明後，移送地檢署偵辦。

由於日前在屏科大北側的龍泉村附近也傳出有民眾的汽車遭硬物直接砸破窗並取走內部錢財，坊間也傳出兩人是同一人，對此，警方強調，該破窗案發生地點於轄區龍泉所內的案件，犯嫌王姓男子已查獲在案並羈押獲准，兩案有一定距離且犯嫌身分完全不同，呼籲民眾駕車出外應將貴重物及鑰匙隨身攜帶。

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