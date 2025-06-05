涉掏空自肥 前糖協董座張有惠涉背信起訴

台灣糖業協會前董事長張有惠。（資料照）

2025/06/05 11:34

〔記者王定傳／台北報導〕台灣糖業協會前董事長張有惠，為了持續主導協會運作並支領與董事長相同的酬勞，涉嫌夥同時任秘書長吳澤春，由吳盜用王姓董事私章，未經董事會同意，自行聘任張為高級顧問並領取薪資共772萬餘元。除此之外，張等人還被控另行設立「臺產公益協會」，以浮濫名目向糖協申請補助款，再以補助車馬費等名義酬庸協會理監事，金額高達605萬餘元。台北地檢署今依背信等罪嫌，起訴張有惠、吳澤春及張介嶺等共7人。

糖協最早可追溯至1939年日本時期成立的「武智紀念財團」，主要業務為協助糖業發展，1955年，台糖奉經濟部核准成立「台灣糖業協會」，繼受武智財團資產，並於2017年由經濟部正式收歸國有；但2000年政黨輪替後，曾任行政院秘書長的張有惠，透過修改捐助章程、將協會更名為「武智基金會」等方式，意圖將公產私有化，經濟部為此與該基金會進行多起訴訟，最終成功奪回控制權。

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檢方調查，張有惠於2006年辭去董事長後，仍企圖繼續掌控協會，與吳澤春共謀，由吳盜用王姓董事印章，未經董事會決議，自聘張為高級顧問，使其得以領取薪資與年節慰問金共計772萬餘元。

另查出，2012年間，張有惠、吳澤春、時任糖協企劃組長張元和、顧問林文山及顏平和，為從糖協挪用資金，共同成立「臺產公益協會」，再以空泛的「產業與公益發展活動5年期綜合性計畫」為名，向糖協申請補助3120萬元；過程中還違反糖協內部流程，避開主管會報，逕送董監聯繫會議，由張有惠以主席身分當場拍板通過。

檢方追查，糖協於2013年先撥款680萬元至臺產公益協會後，林文山、顏平和、張元和、張介嶺與時任糖協行政組幹事黃琇鈴，陸續以車馬費、春節慰問金、薪資、租金、研究案贊助等名目，領走其中605萬餘元款項。檢方今依背信罪起訴張有惠父子、吳澤春等7人，吳澤春另涉行使偽造私文書罪嫌。

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