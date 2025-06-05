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    首頁　>　社會

    3警車包夾天道盟要角！ 新北警大陣仗荷槍逮人

    新北市警淡水、新莊警分局緝捕擁槍自重的天道盟份子，在新莊當街三車包夾、荷槍緝捕，嚇壞路人，以為目睹拍片現場。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警淡水、新莊警分局緝捕擁槍自重的天道盟份子，在新莊當街三車包夾、荷槍緝捕，嚇壞路人，以為目睹拍片現場。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/06/05 11:17

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警淡水、新莊分局掌握情資，一名有殺人紀錄的天道盟要角陳男擁槍自重，警方掌握黑道份子行蹤，追到新莊街頭包夾逮人，路人見狀大吃一驚，隨後壓制陳男逮捕，雖然沒查獲槍彈，但警方當街大陣仗緝捕嫌犯，路人都直呼以為在拍警匪片。

    據了解，淡水警方接獲情資，指稱一名50歲天道盟要角陳男有槍砲、殺人、組織等前科，還擁槍自重；警方多日蒐證後，向士林地方法院聲請搜索票，4日結合保大霹靂小組等16名優勢警力搜索時，陳嫌先駕車逃逸，警方展開追緝。

    警方一路追查到新莊區幸福路與中平路口，見陳嫌賓士車停等紅燈，一車先衝到嫌犯車頭包抄，後方第三車衝到嫌犯車旁，三輛偵防車前中後包夾，幹員荷槍實彈，拉下嫌犯到一旁盤查，因陳嫌車輛旁還有等紅燈的汽、機車，路人、店家都看得目瞪口呆，以為在拍警匪片，後來才知道是警方緝捕嫌犯。

    警方優勢警力制伏陳嫌，到他位於新北市新莊區藏身處搜索，沒查獲槍械或其他違禁品，研判嫌犯已將槍彈藏放他處，將持續追查槍彈來源、去向。

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