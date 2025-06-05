男友幫正妹按摩小腿挨告性騷 女友護航作偽證判更重

張姓男子和女友外出散步，在駁二藝術特區休息時，張男搭訕陌生正妹，還假意替女生按摩小腿，女友目擊當場翻臉，正妹也報警提告性騷擾，示意圖。（資料照）

2025/06/05 11:07

〔記者黃佳琳／高雄報導〕張姓男子和女友外出散步，在駁二藝術特區休息時，張男搭訕陌生正妹，還假意替女生按摩小腿，女友目擊當場翻臉，正妹也報警提告性騷擾，張男被依違反性騷擾防治法判拘役45天定讞，而女友則因幫忙護航作偽證，被法官判徒刑6月，不得易科罰金。

判決指出，2022年11月20日晚間9點多，張男和女友趁夜色正美時一起在鹽埕區大義街散步，兩人走到駁二藝術特區時，見到路邊有行人座椅，於是坐下來休息，當時椅子上還有另名不認識的正妹，張男和女友便與正妹聊天。

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3人聊了一陣子，張男自稱精通按摩手法，不等正妹同意，便蹲下來幫正妹按摩腳踝，還順勢摸到她的小腿，正妹認為張男侵犯，出聲制止「這樣很沒禮貌」；張男女友在旁目擊過程，氣到當場翻臉走人，正妹也立即前往警局提告。

高雄地方法院審理性騷擾案件時，張男喊冤，稱對方有「微微笑點頭說好」，女友為了幫男友脫罪，也說男友按摩前有經正妹同意，卻被法官抓包她做偽證，另案簽分偵辦。張男涉嫌性騷擾部分，一審判他拘役45天，得易科罰金，張不服上訴，被二審法官駁回，全案定讞。

而張男女友幫忙作偽證部分，高雄地院審理時，女友仍否認犯行，但法官傳喚被騷擾的正妹出庭，她說，當下她被不當觸摸時，張男女友不但代為道歉，事後還傳訊告知：「在我的教育之下，他受到教訓後，就不敢隨意觸碰女生的身體」，法官因此認定女友為了包庇張男在法庭說謊，依偽證罪判她徒刑6月，不得易科罰金，可上訴。

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