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    闖紅燈被攔檢 女駕駛咒警「一輩子失戀」還告國賠吞敗

    楊姓女子開車違規被員警攔查，不但爆氣咒警：「一輩子失戀」，還提告國賠60萬元。（翻攝GOOGLE地圖）

    楊姓女子開車違規被員警攔查，不但爆氣咒警：「一輩子失戀」，還提告國賠60萬元。（翻攝GOOGLE地圖）

    2025/06/05 10:50

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕楊姓女子開車違規闖紅燈，還把車子停在馬路中央伺機左轉，員警見狀上前攔查，但楊女堅稱自己沒有錯，還認為是道路設計有問題，員警不理會開單告發，楊女爆怒痛罵員警「四眼仔」，還詛咒他「一輩子失戀」，更指控員警濫權提告國賠60萬元，但法官認為楊女請求無理，判她敗訴。

    判決指出，2023年12月16日凌晨1點多，楊姓女子開車從明誠二路西往東方向行駛，行駛至明誠二路與民族一路交岔路口時，當時路口號誌已轉為紅燈，楊女仍開車直行闖過紅燈、越過停止線進入左彎專用車道停車等待左轉，三民二警分局員警見狀上前攔查，竟惹來楊女不爽，下車後開始抱怨，直指道路設計有問題。

    員警回了一句「沒有，我站這個路口6年了」，不理會楊女訴求持續開單，楊女爆氣，大罵員警「你態度非常惡劣，你像個痞子一樣」、「我汙辱你嗎？痞子是你嗎？你承認嗎？」、「我說痞子就是你啊」，員警請她冷靜，告誡「我有講甚麼東西嗎？楊小姐你這邊幫我簽名一下，你不用講一些話來激怒我」，但楊女仍持續咒罵，嗆警：「阿然後咧？你這種四眼仔讓人看了討厭，一輩子失戀」。

    員警不甘受辱，回到派出所後對楊女提出侮辱公務員、公然侮辱罪告訴，楊女得知被告更不爽，除了找立委關切，更指控員警濫權，提出國賠告訴求償60萬元；高雄地方法院審理時，法官檢視密錄器後，認為楊女違規遭開單，員警並無故意假藉職務妨害楊女行動自由權及人格法益等不法行徑，且員警認為受辱提告也是為維護自身權益，雖然事後被檢方處分楊女不起訴，但不構成侵害楊女權益，因此認定楊女請求無理，判她敗訴，可上訴。

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