史上最大宗走私1.2噸安毒 印尼籍船長無罪逆轉改判14年

飛燕號貨輪涉及1.2噸安毒走私案，經法務部執行署高雄分署拍賣，最後以720萬拍定。 （行政執行署高雄分署提供）

2025/06/05 10:41

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〔記者鮑建信／高雄報導〕喀麥隆籍「飛燕號」貨輪，涉及史上最大宗安毒走私案，查扣市價23億元的1.2噸毒品，原本無罪的印尼籍船長，高等法院高雄分院審理後大逆轉，依違反毒品危害防制條例，改判徒刑14年。

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合議庭法官指出，貨輪航行途中，船長ROMADHON被要求更改船名，關閉船舶定位系統，航向並由別人決定，他並目睹大副操作吊車，自小船吊掛5大袋東西至貨輪上，認定他應該知道是毒品，因此改判有罪。

至於被查扣的「飛燕號」貨輪，經法務部執行署高雄分署拍賣，最後「飛燕號」以720萬拍定。

據了解，主嫌李建良（在押、判刑）邀集葉姓、鄭姓（均判決）等人，共謀走私毒品後，涉嫌安排以飛燕號貨輪運輸，並透過不知情的人力仲介公司指派印尼籍船長ROMADHON和船員到船上工作。

李嫌與販毒貨主談妥後，安排飛燕貨輪自高雄港出海，航行至越南外海指定座標，接駁60大袋2級甲基安非他命和5大袋3級愷他命黃色麻布袋，在前年8月7日，駛抵高雄港後，被警方搜出1.2噸安毒和上百公斤K毒，市價高達23億，並循線逮捕李等多人。

高雄地院開庭調查，認為船長ROMADHON不知情，判決無罪，檢方不服上訴，高雄高分院審理後，認定他有參與毒品走私，改判有期徒刑14年，仍可上訴。

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