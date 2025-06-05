男酒店爽喝後酒駕撞死闖紅燈行人肇逃辯「撞死狗」高院判決出爐

新竹陳姓男子清晨酒駕撞死路人，高等法院依酒駕致死、肇逃共2罪，判3年10月徒刑。（記者楊國文攝）

2025/06/05 10:37

〔記者楊國文／台北報導〕新竹陳姓男子去年2月清晨6時滿身酒氣離開酒店後，卻涉嫌一路超速酒駕，不料在一處路口撞上闖紅燈橫越馬路的林姓男子，陳男自知闖禍竟肇逃無蹤，林男傷重不治，警方循線逮捕陳男測得其酒測值為超標的0.39毫克，竟辯稱「我以為撞到狗」，後來改口承認酒駕肇逃，新竹地院國民法官法庭考量陳男已和家屬和解、允諾賠償273萬元，依酒駕致死、肇逃等2罪判刑4年，上訴後，高等法院今改判3年10月，可上訴。

高院今上午10時宣判陳男酒駕致死罪為2年10月，較一審的3年徒刑略減2月，另外肇逃罪仍維持1年，因此判3年10月。目前在押的陳男未出庭聆判，無法得知他對判決的看法。

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判決指出，陳姓男子去年2月16日凌晨0時34分至3時44分，與友人在一家燒烤店飲酒後，因意猶未盡，接著到一家酒店續攤喝酒至清晨6時45分，仍執意駕車返家。

陳男一路超速駕車，2分鐘後行經一處交岔路口時，不慎撞擊闖紅燈行走在行人穿越道上的林姓男子，林男被撞飛墜地，受有顱骨骨折、創傷性蜘蛛膜下腔出血、右側硬腦膜下出血、左側內髂動脈損傷合併急性出血、頸椎第5節、第11節及腰椎第1至第5節骨折、骨盆骨折等傷害，經緊急送往台大醫院新竹分院急救仍因傷重不治。

警方依據案發附近監視器等線索，當天上午9時44分循線到犯嫌陳男住處將他逮捕，測得其酒測值為超標的0.39毫克，陳男一度辯稱「我以為撞到狗」，因緊張害怕才逃離現場，警方不採信，將他依酒駕致死、肇逃等2罪移送檢方偵辦。新北地檢署偵查，將陳男起訴。

新北地院國民法官庭審理時，陳男改口認罪，並與死者林男家屬達成和解，賠償包括汽車強制責任險理賠金額在內共273萬元。

國民法官庭認為，除了陳男超速酒駕並撞死林男並肇逃是案發主因外，林男違規闖紅燈行走在行人穿越道，也是肇事原因，雙方責任相當，應依刑法第59條規定給予陳男減刑，並考量雙方已和解，判陳男4年徒刑。全案上訴高等法院審理。

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