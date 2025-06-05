為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    4山友挑戰干卓萬單攻溪水暴漲受困 警方和司機摸黑合力救人

    武界派出所員警和廖姓司機拉繩子帶受困山友渡溪。（仁愛警分局提供）

    武界派出所員警和廖姓司機拉繩子帶受困山友渡溪。（仁愛警分局提供）

    2025/06/05 10:12

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕4名30歲左右、來自不同縣市的山友，平時熱衷登山及越野跑，體能優異，挑戰干卓萬單攻，晚間9時於栗溪壩會合下山，因下雨溪水暴漲受困，司機苦等不著又聯絡不到人，接獲1名山友以inReach衛星通訊裝置緊急報案，武界派出所員警出動繩索築成「生命線」，其中1女山友險被沖走，幸虧員警發現拉回。

    據了解，這支登山隊伍5月30日由廖姓司機接送入山，預計31日晚間9時在栗溪壩會合下山。惟山區天候變化大，31日傍晚時分，廖姓司機便已從其他山友傳來照片，指這4名山友可能因溪水上漲受困。

    廖姓司機在約定地點苦候至深夜11時許仍未等到4名山友，警消後來在深夜23時48分許，接獲其中1名山友以inReach衛星通訊裝置緊急報案。武界派出所所長周輝光與警員全勝利，與廖姓司機聯繫，考量消防隊由平地馳援尚需時間，決定先行前往救援。

    2名員警和廖姓司機三人在漆黑溪谷中，憑頭燈照明判斷水勢後，協力將繩索固定於溪流兩岸，構築起一條臨時的「生命線」。水流湍急，1名女性山友差點被沖走，幸好一旁員警拉回，4名山友和司機上岸後，都到武界派出所沖熱水澡，並享用員警準備的熱食，體力恢復後才道謝下山。

    仁愛警分局提供民眾登山安全5個守則，包括：行前掌握氣象、行預留緩衝時間；避免規劃高強度單日行程，並備妥B計畫；攜帶頭燈、定位器、衛星電話等照明與通訊設備，以便發出求援；避免單獨登山，並向家人或接駁人員報備行程；如遇溪水暴漲，勿搶行渡溪，應就地等待救援。

    武界派出所員警到場後準備救人。（仁愛警分局提供）

    武界派出所員警到場後準備救人。（仁愛警分局提供）

    女性山友險被沖走，後來全員安全過溪。（仁愛警分局提供）

    女性山友險被沖走，後來全員安全過溪。（仁愛警分局提供）

    山友到派出所洗熱水澡後享用熱食。（仁愛警分局提供）

    山友到派出所洗熱水澡後享用熱食。（仁愛警分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播