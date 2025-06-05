馬路現噴泉！台南5旬男疑疲勞駕駛 撞斷消防栓、連撞3機車

55歲張姓男子疑疲勞駕駛撞斷路旁消防栓與撞倒3輛機車，馬路出現小噴泉。（圖：民眾提供）

2025/06/05 09:47

〔記者王俊忠／台南報導〕近來，國內高齡駕駛發生車禍意外的狀況時有所聞，引發社會熱議；但疲勞駕駛等不當駕駛行為，同樣不該發生。台南東區崇德路在4日傍晚就發生1名55歲男子疑工作一整天後疲勞駕駛，撞斷路旁消防栓及連撞擊落3輛機車的「撞況」，幸無人員傷亡。

有網友在網路社群PO文與影片指，這「撞況」超扯，疲勞駕駛真的不要硬開，下班時段綠燈撞上消防栓再撞上3部車子。

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轄區南市警一分局調查表示，這件車禍事故發生在6月4日傍晚6點許，55歲的張姓男子在工作一整天後、疑疲勞駕駛1輛休旅車沿崇德路往北方向行駛，到案發地時失控撞斷路旁消防栓，使得大量消防水源冒出、宛如小噴泉；張男車子又連撞路旁3輛機車後才停下，警方到場查處得知張男持照條件正常、酒測值0，疑是疲勞駕駛釀禍。

一分局警方呼籲民眾駕車不要疲勞駕駛、且務必注意車前狀態，勿分心處理其他事務，保持安全車距，以保護自己及其他用路人安全。

55歲張姓男子駕駛的休旅車車頭右側有嚴重撞擊損壞情形。（圖：民眾提供）

55歲張姓男子疑疲勞駕駛撞斷路旁消防栓與撞倒3輛機車，馬路出現小噴泉。（圖：高先生提供）

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