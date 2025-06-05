市價23億！走私1.2噸安毒、百公斤K毒 主嫌無期徒刑改判17年

飛燕號貨輪涉嫌走私市價23億元安毒案，高雄高分院上午宣判，主嫌從輕改判徒刑17年。（資料照）

2025/06/05 09:28

〔記者鮑建信／高雄報導〕「飛燕號」外籍貨輪涉及史上最大宗安毒走私案，查扣市價23億元的1.2噸毒品，主嫌李建良被地院依違反毒品危害防制條例，判處無期徒刑，高等法院高雄分院上午宣判，從輕改判徒刑17年。

據了解，主嫌李建良（在押）邀集葉姓、鄭姓等人，共謀走私毒品後，安排以飛燕號貨輪運輸，並透過不知情的人力仲介公司安排印尼籍船長和船員到船上工作。

請繼續往下閱讀...

2023年7月16日前，李嫌與販毒貨主談妥後，飛燕號自高雄港出航，並依李等人指示，航行至越南外海指定座標，將2級甲基安非他命綠色麻布袋60大袋和3級愷他命黃色麻布袋5大袋，搬運至船上返航，即將駛抵高雄港時，將毒品全數塞進太空包，並用垃圾掩蓋。

同年8月7日，該船進入高雄港後，警方接獲情資登船搜查，查扣1.2噸安毒、百餘公斤K毒，市價高達23億，並循線逮捕李等多人。

高雄地院依違反毒品危害防制條例，判處李無期徒刑，案經上訴高雄高分院，合議庭上午視訊宣判，改判有期徒刑17年，褫奪公權5年，仍可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法