竹科工程師上包養網偷吃人妻 簽鉅額和解書反悔提告

竹科工程師李男上包養網偷吃人妻陳女，被陳女先生發現，李男簽下和解書反悔提告。（情境照）

2025/06/05 06:20

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕竹科李姓工程師在包養網認識陳姓人妻，雙方發生關係後，被陳女先生吳男發現，李男簽下和解書，承諾如再與陳女聯絡一次就賠償150萬，事後李男五度與陳女聯繫，被吳男求償750萬，李男提告聲稱他簽和解書當時遭威脅，要求撤銷，然而新竹地院發現雙方曾拿和解書去公證，不可能遭脅迫，駁回李男之訴。

已婚育有2名子女的竹科李姓工程師說，111年初經檢查罹患腦瘤，大腦記憶、情緒功能受影響，一時失慮於111年3月間透過包養網站認識陳姓人妻，進而發展男女關係。

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陳女先生吳男在前年8月，利用陳女邀他到竹北星巴克喝咖啡之際，突然衝出毆打他成傷，要脅若不賠償，將要把他在包養網認識陳女，且曾匯款7萬元一事告訴他太太、子女。

李男因深感恐懼及不欲家人知悉此事，乃與吳男簽和解書，並在吳男要求下到民間公證人公證，事後依約給付和解金30萬元。

然而李男因認係遭脅迫而簽和解書，前年10月以存證信函告知吳男撤銷和解。

去年8月李男接獲士林與新竹地院執行命令，始知公證書、和解書遭吳男聲請強制執行，主張他違反和解書約定共計5次，應給付懲罰性違約金750萬元。

李男說，吳男係利用傷害、威脅等不法行為取得強勢主導地位，致他心生畏懼，而於未深思熟慮情況下同意給付30萬元、約定按次給付懲罰性違約金150萬元，以求盡早解決紛爭，吳男藉此索要高價，獲取暴利，有失公平，因此他提告請求撤銷公證書及和解書。

法官勘驗二人就和解事宜對話紀錄，發現雙方事後確有就和解條件進行磋商協議，和解書條款非由單方面擬定後強要他方簽署，而吳男於過程中所述內容及其用字遣詞，均無語帶脅迫之處，最後更表示「你的內容現場也能再加，我的差不多就這樣而已」，實難認為李男有何非出於自由意志而和解的情況。

再者，和解書曾經由民間公證人公證，由公證書所載，雙方對於各項條款均已充分知悉且同意，公證人亦闡明公證書及和解書內容法律意義與效果，並經雙方表示瞭解及符合真意，在此情況下，李男若有任何遭受脅迫致喪失自由意志而和解，自得在當下採取斷然拒絕簽立或修改條款內容等作為，公證人必不會予以公證。

此外，李男並未就其遭受來自被告之不法危害言語或舉動，有任何舉證，事後要撤銷和解，顯屬無稽，並不足採。

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