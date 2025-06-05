路怒症？打老翁後國道追撞砂石車亡 駕駛驗血「無酒駕毒駕」

南投縣楊姓男子飆高速在國道3號追撞砂石車，車毀人亡，現場怵目驚心。（資料照，民眾提供）

2025/06/05 00:36

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣29歲楊姓男子，4月份開車險擦撞7旬老翁開的車，停車毆打老翁後，開上國道3號，高速追撞砂石車車毀人亡。法醫研究所檢驗楊男的血液，顯示駕車當下無酒駕、毒駕，為何會暴怒打人、暴衝撞死？有不少人疑是「路怒症」導致，但楊男已死亡，真相已難尋。

南投縣楊姓男子，4月14日在國道3號221．4K北向路段，以時速180公里的速度，追撞開在外側車的砂石車，當場車毀人亡，離奇的是，楊男在上國道前險撞到7旬老翁開的車，後來下車毆傷老翁，還揚言「不要讓我再看到你，不然見一次打一次！」，老翁回嗆：「誰先死還不知道！」。

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後來老翁返家後由家人陪到派出所控告楊男觸犯恐嚇、強制、傷害等罪嫌。做完筆錄返家看新聞，才知楊男在國道追撞砂石車身亡。

該起死亡車禍發生後，很多人懷疑楊男酒駕或毒駕，南投檢方也將楊男抽血送法醫研究所檢驗，經1個多月檢驗，結果發現其體內無酒精和毒品反應，即車禍當天並無毒駕或酒駕情況。

由於楊男已亡，老翁刑事提告部分，在被告死亡後，檢方將予以不起訴處分。民事求償方面，楊男死亡後會不會因此求償無門？

律師張鈞翔表示，若老翁有提出民事求償，損害賠償責任仍成立，需由楊男繼承人繼承債務。但根據民法第1148條規定，繼承人僅在繼承之遺產範圍內負擔清償責任。能否受償，就要看楊男是否留有遺產。

楊男無毒駕、酒駕，為何暴怒打人暴衝國道狂飆撞車身亡？有不少人懷疑是否也因「路怒症」造成？但真相已難求證。

衛福部草屯療養院精科醫師郭佳倫指出，「路怒症」是近來被熱議的現象，它不是正式精神科疾病，背後有很多成因，包括個人衝動易怒、沒耐性、控制力差等特質，也有可能開車時的壓力和環境誘發情緒、或如躁症發作的精神疾病，無法簡化成單一疾病。若已經衝動到無法控制，可找心理師諮商，並學習訓練管理情緒的方法。

楊男上國道前，名間鄉險裡到七旬老翁的車，攔車並開車門毆打老翁。（資料照，民眾提供）

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