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    計程車連撞2輛保時捷畫面曝！網：有兩個「捷」數

    一輛白色多元計程車向左變換車道時，與後方黑色保時捷休旅車碰撞後，白車被彈向右邊，又撞上一輛白色保時捷（圖取自爆料公社公開版）。

    一輛白色多元計程車向左變換車道時，與後方黑色保時捷休旅車碰撞後，白車被彈向右邊，又撞上一輛白色保時捷（圖取自爆料公社公開版）。

    2025/06/05 00:39

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市松山區復興北路靠近民權東路三段路口，4日下午發生3車碰撞事故，一輛白色多元計程車向左變換車道時，與後方黑色保時捷休旅車碰撞，計程車被彈向右邊，又撞上一輛白色保時捷。行車紀錄器畫面曝光，網友調侃，「有兩個捷數」，也引發肇責的討論。

    根據網友分享的影片，一輛Kia多元計程車行駛於復興北路南往北第二車道，打方向燈要向左變換車道，與內側車道後方黑色保時捷碰撞，計程車頭彈向右邊，又撞上外側車道、正在停等紅燈的白色保時捷。

    綜合媒體報導，轄區松山分局警方指出，3名駕駛都未受傷，酒測值也均為0，但3車都有凹損。確切肇責歸屬，尚待鑑定單位進一步釐清。

    這起車禍在網路引發熱議，網友將影片分享於臉書社團「爆料公社」，調侃「算命算出劫，撞倆保時捷」，不少人拿車輛品牌大玩諧音梗，「有兩個捷數」、「這個劫數難逃」、「真的是KIA（台語：去了）」、「搭波kia」。

    車禍肇責也引發網友爭論，一方認為是白色Kia的錯，「白車打方向燈馬上突然左切，黑車反應不及，不是打方向燈就無敵」，也有人認為肇責歸黑車，「黑車的錯，中線車己經打方向燈要切入內線，虛白線可以變換車道，黑車硬擠哦」；另有網友指出，白車不會有全責，「只有右邊那釀遭波及的才會免責，這黑車也會占三成」。

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