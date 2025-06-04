前立委陳歐珀羈押禁見 北院：出入境紀錄較頻繁

民進黨前立委陳歐珀涉嫌於立委任內收受物流公司不正利益，並提出修法護航業者，日前遭北檢發動搜索約談後聲押，台北地院4日晚間召開羈押庭，最後裁定羈押禁見2個月。（記者廖振輝攝）

2025/06/04 22:57

〔記者張文川／台北報導〕前立法委員陳歐珀被控於立委任內，涉收受不正利益及賄賂數百萬元，幫商港承租業者「聯興國際物流公司」向台灣港務公司協調基隆港東岸碼頭降低租金，並推動「商港法」修法。台北地檢署複訊後，向台北地院聲押禁見陳歐珀；北院法官4日深夜裁准陳歐羈押禁見，裁定理由指出，陳歐珀涉犯收賄重罪，且出入境紀錄頻繁，有勾串、滅證、逃亡之虞，有羈押的必要。

北院裁定指出，陳歐珀否認犯行，但依供述及卷證資料，足認他涉犯職務上行為收受賄路及不正利益罪、財產來源不明罪、洗錢等罪，嫌疑重大，並有事實足認被告有滅證、串供之虞，重罪伴隨高度逃亡之虞，且陳的出入境紀錄確實較為頻繁，有逃亡之虞，考量現今通訊軟體種類繁多，聯繫管道發達，具保或限制住居不足以確保後續偵審順利進行，有羈押原因及必要，故諭知羈押禁見2個月。

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北檢3日指揮廉政署展開14路搜索，約談陳歐珀、徐慧諭夫婦、聯興國際物流公司創辦人洪英正等9名被告到案，北檢4日凌晨3時許決定聲押禁見陳歐珀，另諭令洪英正300萬元交保、徐慧諭80萬元交保、陳的特別顧問洪文宗50萬元交保、民進黨前副祕書長許仁圖30萬元交保、聯興會計葉珍琳10萬元交保，其餘3人請回。

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