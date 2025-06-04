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    首頁　>　社會

    前立委陳歐珀涉收賄護航聯興物流 收押禁見

    北院輪值法官今深夜10時許裁定，陳歐珀（中）羈押並禁止接見、通信。圖為今晨移送北檢複訊。（記者劉信德攝）

    北院輪值法官今深夜10時許裁定，陳歐珀（中）羈押並禁止接見、通信。圖為今晨移送北檢複訊。（記者劉信德攝）

    2025/06/04 22:17

    〔記者張文川／台北報導〕前立法委員陳歐珀被控於立委任內，涉收受不正利益或賄賂數百萬元，幫助商港承租業者「聯興國際物流公司」向台灣港務公司協調基隆港東岸碼頭減少租金，並推動有利聯興的「商港法」修法，台北地檢署今晨複訊後，認為有勾串、滅證、逃亡之虞，向台北地院聲請羈押禁見陳歐珀；北院輪值法官今晚8時召開羈押庭，經2小時庭訊，深夜10時許裁定，陳歐珀羈押並禁止接見、通信。

    北檢3日指揮廉政署兵分14路搜索，約談陳歐珀及其妻子徐慧諭、涉行賄的聯興國際物流公司時任負責人洪英正等9名被告到案，昨晚陸續移送北檢複訊，今凌晨3時許決定聲押禁見陳歐珀，其涉犯罪名包括不違背職務收受賄賂、公務員財產來源不明、洗錢等罪。

    檢方凌晨另諭令洪英正300萬元交保、徐慧諭80萬元交保、陳的特別顧問洪文宗50萬元交保、民進黨前副祕書長許仁圖30萬元交保、聯興會計葉珍琳10萬元交保，其餘3人請回。

    檢廉調查，陳歐珀於立委任內涉嫌收受洪英正每月定期匯款，運用立委職權以開公聽會等方式，為聯興爭取減少承租基隆碼頭的租金；2018年德國籍貨櫃輪「梅爾斯號」意外撞擊基隆東岸碼頭，致聯興承租的貨櫃儲運場的起重機等設施受損嚴重。

    聯興疑似請託陳歐珀於2020年推動「商港法第72條」等修法，打算將船舶造成公有、民有商港設施受損，列為可勒令船舶停止作業或禁止出、入港的事由，以便未來發生類似事件時能獲全額賠償。檢廉接獲檢舉疑涉不法，昨天發動搜索約談，檢察官複訊後聲押禁見陳歐珀獲准。

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