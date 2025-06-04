國民黨質疑李俊俋涉助理費回捐案無下文 北檢：持續偵辦中

台北地檢署。（資料照）

2025/06/04 21:33

〔記者王定傳／台北報導〕監察院前祕書長李俊俋被爆乘坐公務車辦私事，被告發涉貪，台北地檢署將列「他」字案被告偵辦中，仍有藍營人士引李俊俋被檢舉涉立委助理費回捐公積金案，質疑北檢分案至今無下文。北檢今天說，檢方受理後即向立法院函調相關資料，清查分析案關金流，約詢相關人員到案說明，並無刻意延宕，檢察官將依其偵查計畫，持續偵辦，適時採取適當偵查作為。

李俊俋及監委林郁容分別被爆搭公務車辦私事，藍營市議員上週告發2人涉貪污治罪條例圖利及刑法中的背信與侵占等罪嫌；台北地檢署已將2人列為「他」字案被告偵辦，發函向監察院調閱用車紀錄、行經地點、里程數以及相關車輛登記卡等資料，不排除傳喚相關人到案說明。

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對於派遣公務車輛處置失當，李俊俋日前表歉意，向監察院副院長李鴻鈞自請處分。他同時發聲明，報導稱其接送妻子用餐並不屬實；自立法院刪減監察院96％業務費用後，監察院公務車的油料與保險費皆由用車人自行負擔。

但國民黨智庫、國政基金會副執行長凌濤昨天指控，李俊俋在2023年間被檢舉涉立委助理費回捐公積金，北檢稱已分案，至今已屆26個月，無聲無息；但同一個案件，高虹安遭大幅度調查、重判，至今停職10個多月，司法檢調有公平嗎？

對此，檢方強調，檢方受理本案告發後，承辦檢察官即向立法院函調相關資料，清查分析案關金流，約詢相關人員到案說明，並無刻意延宕情事；檢察官將依其偵查計畫，持續偵辦，適時採取適當偵查作為。

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