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    單親媽送女上學自摔亡 基市府全力協助女童

    針對6月2日李姓單親媽媽送女童上學後，在趕往工作場所的途中，發生自摔喪命的不幸，基隆市長謝國樑主持專案會議討論後續處置，市府全力協助陪伴女童走過生命低谷。（記者俞肇福攝）

    針對6月2日李姓單親媽媽送女童上學後，在趕往工作場所的途中，發生自摔喪命的不幸，基隆市長謝國樑主持專案會議討論後續處置，市府全力協助陪伴女童走過生命低谷。（記者俞肇福攝）

    2025/06/04 19:59

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆一名30歲李姓單親媽媽，6月2日早上騎機車載9歲女兒到學校後，騎車趕往新北市上班，途經七堵區實踐路、華新一路口時，疑似超車不慎打滑自摔身亡。

    基隆市長謝國樑召開跨局處會議後表示，後續喪葬費依規定減免相關規費與火化費，至於女童相關問題由教育、社會與兒少處跨局處全力協助，陪伴女童走過這段生命低谷。

    教育處長徐嬿立進一步說明，由於李姓單親媽媽自摔送醫不治，女童當時尚在學校上課，經學校與家屬協調後，當天下午安排心輔團隊陪學生前往醫院，與家人會合，由家屬告知，過程中全程提供心理支持與陪伴。

    社會處長楊玉欣指出，目前女童由領有社福補助的阿嬤照顧，打零工的阿姨協助生活。她表示，社工目前已進場評估脆弱家庭，未來也將召開家庭會議以尋求監護權改定的協調，以利維持孩童最佳利益。

    兒少處長林麗蟬補充，兒少處已完成資源盤點，待社工釐清需求後轉介，亦會持續關注孩童後續生活補助需求。她指出，孩童如有課後照顧需求，社區小衛星據點也將全力協助，目前各項資源量能均充足。

    邱佩琳副市長表示，除市府跨局處合作外，本案積極尋求外界協助，目前已有多個基金會與扶輪社表達意願，透過公私協力讓孩子能有更全面的資源。

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