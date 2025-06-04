彰化模範里長涉毆妻致死起訴、續押 國民法官審理

彰化某里長毆妻致死案，里長動手現場就是棲身土地公廟廟埕的社區廚房。（民眾提供）

2025/06/04 20:00

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化鹿港鎮53歲吳姓里長，去年底為里民準備冬至湯圓時，因備餐分工與妻子意見不同，雙方發生口角及肢體衝突，吳男竟重拳毆打妻子頭部致死，彰化地檢署今天依家暴殺人等罪將吳起訴。全案移審彰化地院，法官認為吳在案發後刻意隱匿監視畫面，並威脅目擊志工不得透露實情，企圖掩蓋暴行，甚至試圖影響證人證詞，有逃亡及串證之虞，裁定繼續羈押。

該案發生於去年12月20日，曾經當選模範里長的吳男與妻子在社區廚房準備煮湯圓，分送社區長者。雙方疑因工作分配問題發生爭執，吳男痛毆妻子頭部後離去，妻子隨後出現頭昏、嘔吐及癱軟等症狀，送醫急救並手術，經院方42天的搶救宣告不治。

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吳男事後向家屬謊稱，妻子是「腦瘤舊疾」發作，還刻意隱匿監視畫面，並威脅目擊志工不得透露實情，企圖掩蓋暴行，對外還營造自己「愛妻良夫」形象。但一名親友在網路發文揭發里長是「假面里長」，經常羞辱、毆打妻子，把妻子打到住院還在扯謊。

全案仍有不少疑點，彰化地檢署調查後，今天將吳依殺人、傷害致死等罪起訴，但未說明相關犯罪動機及細節。全案移審彰化地方法院後，法官認為其否認部分犯行、爭執主觀犯意，加上無力繳交保釋金，為避免逃亡或湮滅證據，依「刑事訴訟法」裁定繼續羈押，但解除禁見通信限制。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

彰化一位模範里長毆打妻子致死，彰化地檢署將他起訴。（資料照，記者顏宏駿攝）

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