中央政府5主管機關收恐嚇信 歹徒佯言辦六四活動將引爆炸彈

陸委會等單位自昨日起陸續收到電子恐嚇信件，信中聲稱若今日舉辦六四相關紀念活動，則在政府機關和自由廣場引爆炸彈。警政署統計有5個政府單位收到恐嚇信，但均排除有炸彈。（資料照，歐新社）

2025/06/04 19:35

〔記者劉慶侯／台北報導〕主管兩岸相關事務的大陸委員會等單位，自昨日起陸續收到電子恐嚇信件，信中聲稱若今日舉辦六四相關紀念活動，則在政府機關和自由廣場引爆炸彈。警政署統計有五個政府單位收到恐嚇信，但均排除有炸彈。現分別由刑事局與北市刑警大隊偵辦中。

警方表示，今（4）日陸委會接獲電子恐嚇郵件，信中指稱已於陸委會放置炸藥。信中並聲稱若今日舉辦六四相關紀念活動，則將予引爆。

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陸委會於第一時間向警政署完成報案程序，並經會同相關單位安全檢查陸委會所在的中央聯合辦公大樓北棟作清查，均未發現所謂炸藥或可疑物品。

由於自由廣場晚間有舉辦活動，轄管中正一分局已調派廿名警力在現場巡邏戒備。除配合主辦單位圍設實體區隔，設立單一出入口加強辨識外，亦全程實施期前場檢，以維活動安全。

警政署根據各中央單位報案，發現歹徒是3日將恐嚇信分別寄出，共有五個主管兩岸相關事務的政府機關接獲恐嚇信件。警政署依權責分別交由刑事局與北市刑警大隊偵偵隊接手偵辦處理。

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