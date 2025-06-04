詐賭報警賭場被抄 棋牌社累犯強制斷水斷電

新北市公安小組今天到蘆洲一處多次被查獲賭博的旗牌社強制斷水斷電。（記者吳仁捷翻攝）

2025/06/04 19:16

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警蘆洲分局今天會同市政府公安聯合稽查小組，到蘆洲區一家棋牌社強制斷水斷電；警方表示，一名趙姓男子2日報案，在這間棋牌社被控詐賭，遭控制行動，警方到場，眾人承認賭博，法辦、裁罰在場的負責人、賭客，由於這間棋牌社多次查獲賭博，警方啟動第三方警政，公安小組強制斷水斷電，遏止賭博歪風。

新北市蘆洲分局2日下午2時許獲報，一間棋牌社傳出限制自由等糾紛，到場發現趙姓賭客疑因多抽兩張牌詐賭被發現，被現場工作人員攔阻起爭執，警方當場查獲賭具，也查出賭場以棋牌社當掩護，大開麻將賭場，還到暗房以籌碼換現金；警方將賭場負責人林女依賭博罪嫌送辦，將被控詐賭的趙男、黃女、華女及陳男等四名祖父母級賭客，依違反社會秩序維護法裁罰。

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蘆洲所長許哲源率警員張峻嘉、謝瑋晨等人到場查處，將在場5人都帶回偵辦，確認該棋牌社提供場地供賭客賭博，也提供籌碼牌供賭客結算金額，打完後到暗房依輸贏兌換現金。

警方透露，由於這間棋牌社多次被分局查獲賭博案，警方啟動第三方警政，通報市政府公安小組，經發局取消營業登記，工務局、消防局到場執行安全檢查，經查該址未經核准擅自變更使用、未公安申報等違反建築法，由工務局現場裁罰限期改善；公安小組複查發現，該場所遲未改善，報請公安會議，決議3日再由警察局、經發局、工務局、消防局等機關到場聯合稽查，認為該址危害公共安全及治安甚鉅，當場執行斷水斷電處分，展現公權力決心。

蘆洲分局表示，警方打擊非法賭博，職業賭場不僅危害社會善良風氣，更衍生其他暴力、詐欺等犯罪行為；警方除加強對轄內棋牌社臨檢掃蕩，也結合新北市公安聯合稽查小組，斷絕轄內職業賭場，有效打擊犯罪。

新北市公安小組今天到蘆洲一處多次被查獲賭博的旗牌社強制斷水斷電。（記者吳仁捷翻攝）

新北市公安小組今天到蘆洲一處多次被查獲賭博的旗牌社強制斷水斷電。（記者吳仁捷翻攝）

新北市公安小組今天到蘆洲一處多次被查獲賭博的旗牌社強制斷水斷電。（記者吳仁捷翻攝）

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