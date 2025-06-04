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    安平外海驚現無名刺青男浮屍 海巡隊公布特徵籲指認

    台南海巡隊警艇與人員在安平外海打撈一具無名男浮屍，籲請社會大眾協助指認。（台南海巡隊提供）

    台南海巡隊警艇與人員在安平外海打撈一具無名男浮屍，籲請社會大眾協助指認。（台南海巡隊提供）

    2025/06/04 18:34

    〔記者王俊忠／台南報導〕6月4日上午11時45分許，海巡署艦隊分署台南海巡隊接獲該署第六巡防區指揮部通報，在台南安平外海的1.9浬處海域，有漁民發現海面上有1具水流浮屍。台南海巡隊警艇前往，因海象惡劣，花了約1小時才將男浮屍打撈上船，因死者身上無身分證件，海巡隊公布其衣著特徵、呼籲家中有失蹤男的家屬出面指認。

    台南海巡隊表示，初步勘查該男浮屍身體外觀胸部、背部及腿部皆有刺青，身高約170公分，蓄黑色短髮，身著黑色短袖上衣及「EDWIN」藍色長褲，死亡原因尚待釐清，後續由葬儀社人員送到台南市立殯葬所暫時冰存，並報請檢察官相驗。

    台南海巡隊說，該男性浮屍身上未發現相關身分證明文件，將請轄區警察、海巡、醫院單位協尋，民眾家中如有符合上述特徵的失蹤人口，請與該隊聯繫（06）2620219轉分機204116，以進一步釐清落海及死亡原因。

    台南海巡隊警艇與人員在安平外海打撈一具無名男浮屍，籲請社會大眾協助指認。（台南海巡隊提供）

    台南海巡隊警艇與人員在安平外海打撈一具無名男浮屍，籲請社會大眾協助指認。（台南海巡隊提供）

    台南海巡隊人員在安平外海打撈上一具無名男浮屍，籲請社會大眾協助指認。（台南海巡隊提供）

    台南海巡隊人員在安平外海打撈上一具無名男浮屍，籲請社會大眾協助指認。（台南海巡隊提供）

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