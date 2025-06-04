下班注意！國1中壢段8車追撞2送醫 車流回堵約5公里

國道1號中壢路段8車連環撞、2人送醫，車流回堵約5公里。（取自臉書「內壢大小事」）

2025/06/04 18:11

〔記者李容萍／桃園報導〕國道1號南向61.3公里中壢路段今（4日）下午3點20分許發生多車追撞事故，只見現場包括大貨車、多輛轎車被撞到板金凹毀，現場一片狼藉，國道公路警察局第一公路警察大隊五楊分隊獲報後立刻調派巡邏車前往處理，並通知交控中心、緩撞車、救護車前往，現場2名傷者受輕傷送醫，現場狀況已經排除，但是時值下班尖峰時段、回堵的5公里車流還在消化中。

國道警方初步調查，55歲的陸姓男子駕駛營業用大貨車，今日下午3點20分許行經國道1號南向61.3公里，遇外線車道車流回堵疑似未保持安全距離，碰撞前方53歲張姓男子駕駛的轎車，並波及其他6部車肇事，此事故共計2大、6小車追撞，2名傷者輕傷送聯新國際醫院治療，各車駕駛人酒測值均為0mg/l，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

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國道警方呼籲用路人應遵守交通安全規則，變換車道保持安全間隔，依速限行車，隨時注意前方動態，並保持安全距離，遇車流回堵開啓危險警示燈警示後車，不論駕駛及前後座乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。

國道1號中壢路段8車連環撞、2人送醫，車流回堵約5公里。（取自臉書「內壢大小事」）

國道1號中壢路段8車連環撞，現場車輛嚴重凹陷、毀損。（記者李容萍翻攝）

國道1號中壢路段8車連環撞，現場車輛嚴重凹陷、毀損。（記者李容萍翻攝）

國道1號中壢路段8車連環撞，現場車輛嚴重凹陷、毀損。（記者李容萍翻攝）

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