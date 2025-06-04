路燈熄、球場暗、智慧停車柱「秀逗」 台南慣竊「水電工」羈押

朱姓慣竊半年來拆電纜、拔馬達，讓整排路燈全黑、球場無法練球、智慧停車柱當機。（民眾提供）

2025/06/04 19:32

〔記者王捷／台南報導〕朱姓慣竊自學水電技巧，近半年來見什麼偷什麼，連市政府的智慧停車柱的電線也能偷，前天他去工程行偷馬達被警方逮到，朱男還自嘲說出「又擱係我啦！」警方彙整他半年來的行竊資料，台南地方法院昨裁准預防性羈押。

57歲的朱男長期無業，經常在安平區街頭徘徊，藉故接近工地或商家外圍，趁夜間或清晨人煙稀少時下手，專挑未妥善固定或擺放門外的工業設備竊取，再轉售獲利。他對電機設備構造熟悉，曾多次單獨拆卸電機、剪取電纜，行竊時間短暫但破壞力高，常導致公共設施損壞。

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朱男近期涉及超過10件竊案，包括拆卸智慧停車柱與路燈的電線，甚至曾竊取安平棒球場照明設備電纜與器材，導致國小棒球隊無法夜間練球，另也有數件工地馬達、工廠電焊機遭竊案件，經比對監視器畫面均與朱男高度相符。

警方表示，朱男雖屢次遭查獲移送，但每次交保不久後即再犯，此次再度犯案，這次除了依竊盜與毀損罪移送台南地檢署，還將朱男過去多次犯行紀錄彙整，拜託檢察官向南院聲請預防性羈押，昨天法院裁准收押。

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