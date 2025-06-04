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    北市驚見女子倒臥街頭 警方上前一看：喝醉斷片

    該名女子喝醉斷片倒臥街頭。（記者王冠仁翻攝）

    該名女子喝醉斷片倒臥街頭。（記者王冠仁翻攝）

    2025/06/04 17:49

    〔記者王冠仁／台北報導〕北市警大同分局警方日前深夜時刻接獲報案，民眾聲稱有一名女子倒臥在路邊，擔心發生危險而報警。轄區警方趕到現場，發現這名女子衣著完整、沒有外傷，員警試圖叫喚她起來，這才發現她滿身酒味；員警擔心她發生意外，持續叫喚她，最終安全護送她返家。

    大同分局寧夏路派出所警員吳庭華日前深夜時刻接獲報案，民眾聲稱有一名女子倒臥在附近街頭。吳員趕往現場，發現這名年約40歲左右的女子，渾身酒氣、酒味甚濃；她被員警叫醒後，起先還要員警別管她、讓她在現場睡覺。

    吳員進一步追問，這才發現女子當晚跟朋友在附近餐廳餐敘喝酒，餐會結束後她原本打算徒步返家，沒想到中途不勝酒力才會躺在人行道上呼呼大睡。

    吳員擔心若讓她繼續睡在路邊，恐生危險，便耐心地哄勸，慢慢問出住址，吳員也暖心提醒她要將物品收好、關上包包拉鍊。最後，女子終於拗不過吳員苦口婆心，終於從地上緩緩起身，在員警的護送下平安回到家。

    大同分局呼籲，聚餐飲酒時，應注意自身酒量，適量飲酒並保持意識清醒，另可由親友護送返家，或搭乘計程車、指定代駕等，以確保自身生命財產安全。

    員警護送她返家。（記者王冠仁翻攝）

    員警護送她返家。（記者王冠仁翻攝）

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