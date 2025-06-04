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    律師控妻領走434萬上法院索討 1物證讓法律尪敗下陣

    蔡姓律師控訴妻子莫名領走四三四萬多元，要求返還；蔡妻搬出丈夫寫的聲明書當證據，台南地院判蔡律師敗訴。（資料照）

    蔡姓律師控訴妻子莫名領走四三四萬多元，要求返還；蔡妻搬出丈夫寫的聲明書當證據，台南地院判蔡律師敗訴。（資料照）

    2025/06/04 19:30

    〔記者王俊忠／台南報導〕1名蔡姓律師控訴與妻子結婚、同居期間把3家金融帳戶交給妻子管帳，但他在2009年6月中風後停止律師執業，但妻子仍於2010年到2017年間從3帳戶提領、轉帳434萬多元，沒有法律上原因，妻子應返還這些錢。蔡妻駁指丈夫有寫聲明書授權她管理並說沒有異議。台南地院確認有此聲明書、判蔡律師敗訴。

    蔡姓律師主張說，他與妻子婚姻關係到2011年12月下旬，但到2017年11月3日之前仍有同居事實，1995年底，他委託妻子處理其律師事務所的財務，請妻子代為保管他3家金融機構的帳戶存摺、印章，直到2017年11月3日不再同居時，妻子才把3帳戶的存摺、印章還給他。

    蔡律師表示，他於2009年6月間中風後終止執行律師業務，此後沒必要再從3帳戶領錢作為事務所營運開銷之用，但妻子沒有法律上原因、仍從2010年初到2017年11月初從3個帳戶共提領、轉帳434萬5千多元，妻子應還他這些錢。

    蔡妻反駁說，她與蔡男婚姻、同居期間是位家庭主婦，丈夫交給她3個銀行金融帳戶，是概括授權她領款來支付家庭一切開銷與事務所人事、房租等費用，事實上，丈夫直到2015年3月底仍有執行律師業務，依丈夫在2017年11月與12月寫的聲明書中，可知她提款與轉帳都經過丈夫同意，並非無法律上的原因，丈夫不得以任何理由要求返還。

    法官檢視蔡律師在2017年11月所寫的聲明書中，明確記載其3個金融帳戶，在妻子於2017年11月3日交還給蔡之前，都是蔡本人授權同意妻子全權管理，對妻子的提領款與轉帳行為，均毫無異議。顯見蔡妻的提領款、轉帳行為，是經過蔡男同意授權，並非沒有法律上的原因，判蔡男不得向其妻求償434萬5千多元。此案還可上訴。

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