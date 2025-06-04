證件照看起來沒問題 警滑到下一張照片急喊：帶回派出所......

陶姓移工違規遭警攔查，掏出手機內證件照自稱有身分，警方準備開單時，發現手機裡還有另一張照片，名字只差一字，查出他假冒胞弟，還是逃逸近3年的失聯移工。（民眾提供）

2025/06/04 16:45

〔記者王捷／台南報導〕陶姓越南籍男子開車違規左轉遭警三分局攔查，他自稱沒帶證件，但出示手機內居留證、駕照照片，員警準備開單時，不小心手滑了一下，意外發現另一張證件照，名字僅差一字，查出陶男假報胞弟身分，還是逃逸近三年的失聯移工，昨送往移民署專勤隊收容。

第三分局安中派出所員警在2日深夜巡邏，行經安南區台江大道與長溪路口，發現一輛休旅車違規左轉，立即攔下盤查。陶男與後座阮姓男子皆無攜帶實體證件，只拿出手機相簿中一張居留證與駕照的照片作為身分查驗。陶男神色自然，照片與本人極為相似，警方原本未起疑。

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就在警方準備針對交通違規開立舉發單時，細心的員警注意到陶男手機相簿裡還有一張證件照，與剛才出示的照片人物相似度極高，但姓名僅差一字，員警起疑後比對資料，發現陶男其實是失聯近3年的逃逸移工，所提供的證件照其實是他在台工作的親弟弟，兩人外貌極為神似，立刻要求陶、阮兩人回派出所。

陶男當場否認冒用他人身分，企圖矇混過關，但礙於身上毫無正本證件，警方依法將陶男與阮男帶回派出所查證身分，進一步確認後，阮男同樣為越南籍失聯移工，兩人皆違反入出國及移民法，全案訊後移送移民署專勤隊收容，後續將依法遣返並限制入境。

南警三分局對員警在例行勤務中能細膩觀察、查出假冒身分表示肯定，也呼籲外籍人士勿心存僥倖，冒用身分與逾期居留皆屬違法，警方將持續落實查緝，維護社會安全與法治秩序。

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